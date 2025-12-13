Habertürk
Habertürk
        Motorine indirim geldi! İşte 14 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları

        Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Bu sebeple LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediyor. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 14 Aralık 2025 güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

        Giriş: 13.12.2025 - 23:51 Güncelleme: 13.12.2025 - 23:51
        1

        Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 14 Aralık 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

        Motorinin litre fiyatına ortalama 2 TL indirim geldi.

        İndirimli fiyatlar, 13 Aralık 2025 Cumartesi gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

        3

        BENZİN VE LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        Benzin ve LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        13 ARALIK 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.51 TL

        Motorin litre fiyatı: 53.12 TL

        LPG litre fiyatı: 28.51 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.34 TL

        Motorin litre fiyatı: 52.95 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.35 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.13 TL

        LPG litre fiyatı: 28.40 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.71 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.49 TL

        LPG litre fiyatı: 28.33 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 55.51 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.10 TL

        LPG litre fiyatı: 27.88 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
