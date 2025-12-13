Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu nedenle LPG, benzin ve motorine uygulanan indirim veya zamlar yakından takip ediliyor. Hatırlanacağı üzere mazota son olarak 28 Kasım'da 2 lirayı aşan indirim yapılmıştı. Akaryakıtta tabela bir kez daha değişti. Motorine indirim geldi. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? 14 Aralık 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…