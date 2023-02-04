Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Motorin grubunda yapılan peş peşe indirimler dikkat çekti. İndirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? İşte 4 Şubat 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...