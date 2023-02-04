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Motorine üst üste 3 indirim! 4 Şubat indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Araç sahipleri için brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden etkilenen akaryakıt fiyatlarında güncel rakamları haberimizde derledik. İşte 4 Şubat 2023 güncel akaryakıt fiyatları listesi...

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  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    Akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Motorin grubunda yapılan peş peşe indirimler dikkat çekti. İndirimlerin ardından güncel akaryakıt fiyatlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, benzin fiyatlarına zam ya da indirim gelecek mi? İşte 4 Şubat 2023 İstanbul, İzmir, Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları...
  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    MOTORİNDE PEŞ PEŞE 3. İNDİRİM!

    Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Motorin grubunda 68 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.
  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

    3 Şubat Cuma günü gece yarısından sonra geçerli olmak üzere motorinde 65 kuruş indirim geldi. 2 Şubat Perşembe gününden itibaren de motorin fiyatlarına 1 lira 2 kuruş indirim gelmişti.

    LPG'YE ZAM GELDİ!

    3 Şubat Cuma gününden geçerli olmak üzere otogaz grubunda 1,07 TL fiyat artışı yapıldı.
  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 ŞUBAT 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,07 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21,04 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL
  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,13 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21,12 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12, 04 TL
  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,37 TL

    Motorin fiyatı: 21,38 TL

    LPG fiyatı: 12,05 TL
  • BENZİN/MOTORİN fiyatları son dakika: 4 Şubat bugün benzin, LPG, motorin (mazot) pompa litre fiyatı ne kadar oldu? Motorine yeni indirim!

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 21,29 TL

    Motorin fiyatı: 21,45 TL

    LPG fiyatı: 11,76 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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