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        Haberler Ekonomi Enerji Motorine zam geldi: 13 şubat 2024 motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Motorine zam geldi

        Motorinin litresine 2 lira 56 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar pompaya yansırken Ankara ve İzmir'de motorinin litre fiyatı 45 lirayı, İstanbul'da ise 44 lirayı aştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2024 - 07:57 Güncelleme: 13.02.2024 - 08:07
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        Motorine zam geldi
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        Son 1 haftada uluslararası petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 42ü aşan artış akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Motorinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 2 lira 56 kuruş zam geldi.

        Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında motorinin litresi 44.29 lira, Ankara'da 45.04 lira, İzmir'de 45.25 lira, Adana'da 45.62 lira, Bursa'da 45.06 lira, Antalya'da 45.79 lira, Diyarbakır'da ise 45.89 lira oldu.

        2024'TE YÜZDE 19 YÜKSELDİ

        Bugün benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.

        Bugünkü zamla beraber motorin fiyatı 2024 genelinde ortalama yüzde 19 yükselmiş oldu.

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