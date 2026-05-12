Motorin zammı son dakika: 12 Mayıs 2026 zamlı akaryakıt fiyatları listesi
Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin ardından motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. ABD ile İran arasında yeniden artan gerilim ve küresel piyasalarda yükselen savaş endişeleri brent petrol fiyatlarını yukarı taşırken, bu artış pompa fiyatlarına da yansıdı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin ve motorin fiyatları araştırılırken, "Motorine ne kadar zam geldi?", "Akaryakıt fiyatları bugün kaç TL oldu?" soruları gündemdeki yerini koruyor. İşte 12 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları listesi...
MOTORİNE ZAM GELDİ!
Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi.
BENZİNE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzin fiyatlarında ise bir değişiklik beklenmiyor.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.88 TL
Motorin: 67.37 TL
LPG: 33.89 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin: 63.73 TL
Motorin: 67.25 TL
LPG: 33.29 TL
İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin: 65.11 TL
Motorin: 68.76 TL
LPG: 33.69 TL