Motosiklet satışları 3 yılda 30 yılın toplamını aştı

Türkiye'de bireysel ulaşımda motosikletlerin payı giderek artarken, son yıllarda özellikle büyük şehirlerde trafik yoğunluğu, düşük yakıt tüketimi, kolay park imkanı ve zaman tasarrufu sağlaması motosiklet kullanımını artıran başlıca nedenler arasında öne çıkıyor.

Özellikle genç nüfus ve şehir içi ulaşımda pratik çözümler arayan vatandaşlar motosiklete yöneliyor. Kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte hem sıfır hem de ikinci el pazarında da hareketlilik gözleniyor.

Motosiklet Endüstri Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, son üç yılda 3 milyon motosiklet satıldığını kaydederek, bunun son 30 yılın toplamından daha fazla olduğunu söyledi.

Öztürk, "Yaklaşık 2,5 milyon yeni kullanıcı motosikletle hayatında ilk kez tanıştı. 2015'te büyük uğraşlarımız ile yeni çıkarılan kanunlarla belli segmentteki motosikletlere ulaşmayı kolaylaştırdık. 50 cc ve 4 kW altındaki elektrikli araçların B sınıf ehliyetle hemen kullanılması, zorunlu trafik sigortası ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) de olmaması bu araçların tercih edilmesini sağladı. Bu sınıftaki araçların pazar payı yüzde 61 gibi çok yüksek oranda" dedi.

Son üç yıldaki motosiklet satışlarının artışını sadece otomobil fiyatlarındaki yükseliş ve kurye taşımacılığının yaygınlaşması ile açıklamanın eksik olacağını da kaydeden Öztürk, "Toplumun ulaşım alışkanlıkları, şehirleşme, trafik yoğunluğu, yakıt fiyatları ve hatta yaşam tarzındaki değişimler gibi birçok etken bu trendi şekillendiriyor" şeklinde konuştu.

7 AYDA 500 BİNDEN FAZLA MOTOSİKLET SATILDI

Remzi Öztürk, 2025'in 7 ayında 526 bin 956 motosiklet satıldığının bilgisini paylaşarak, 0-250 cc aralığındaki motosikletlerin pazar payının yüzde 67, 250 cc üstündeki motosikletlerin yüzde 4 ve elektrikli motosikletlerin pazar payının ise yüzde 30 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Öztürk, motosiklet sektöründe yaşanan yüzde 24.2'lik küçülmeye rağmen üç tekerlekli araçların dikkat çekici bir büyüme yakaladığını anlatarak, "Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 51'lik bir büyüme gösteren bu segmentteki araçlar, B sınıfı ehliyetle direk kullanılabilmekte, zorunlu trafik sigortası ve MTV'den muaftır. Artan maliyetler ve ulaşımda sadeleşme arayışı, kullanıcıları en kolay erişebilecekleri araçlara yönlendiriyor. İthalatı zorlaştırılan üç tekerlekli araçlar yüzde 100 yerli üretime döndü. Ülke istihdamı için güzel bir gelişme olmuşken bu ürünlere temmuzda getirilen yüzde 15 ÖTV artışı yatırım yapan üreticileri de zor durumda bıraktı" diye konuştu.