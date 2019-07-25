Bir motosikletlinin arkasına takılan patenci çocukların araçların peşine takılması kazalardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CANLARINI VE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Adana trafiğinde her gün onlarca kaza yaşanırken kameralara takılan görüntüler kazalara yol açan kural ihlallerini gözler önüne serdi. Kameraya Adnan Menderes Bulvarında takılan görüntüde bir motosikletlinin yolda seyir halindeyken arkasına patentleri ile takılan gençler canlarını ve trafiği tehlikeye attılar.