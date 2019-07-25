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HaberlerGündem

Motosikletin arkasına takılan patenci çocuklar yürekleri ağza getirdi

Her gün onlarca kazanın yaşandığı Adana trafiğinde kameralara takılan görüntüler görenlere pes dedirtti

Patenci çocuklar

Bir motosikletlinin arkasına takılan patenci çocukların araçların peşine takılması kazalardan ders alınmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CANLARINI VE TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, Adana trafiğinde her gün onlarca kaza yaşanırken kameralara takılan görüntüler kazalara yol açan kural ihlallerini gözler önüne serdi. Kameraya Adnan Menderes Bulvarında takılan görüntüde bir motosikletlinin yolda seyir halindeyken arkasına patentleri ile takılan gençler canlarını ve trafiği tehlikeye attılar.

 

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