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        Motosikletle çekiciye çarpan baba ile oğlu hayatını kaybetti

        İstanbul Avcılar'da seyir halindeki motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen çekiye arkadan hızla çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2024 - 14:12 Güncelleme: 25.07.2024 - 14:12
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        İstanbul Avcılar'da feci bir kaza meydana geldi.

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        Firuzköy Bulvarı'nda motosikletiyle Merkez Mahallesi yönüne doğru ilerleyen Yunus Kar, iddiaya göre bir otomobil sürücüsünün sıkıştırması sonucu yönünü değiştirdi.

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        Motosikletin gidonunu yana kıran Yunus Kar, kavşakta dönüş yapmak için yeşil ışığın yanmasını bekleyen çekiciye hızla arkadan çarptı.

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        Kazada motosiklet sürücüsü Yunus Kar (49) ile oğlu Halil İbrahim Kar (17) ağır yaralandı.

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        İki yaralı ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        Yunus Kar ve oğlu Halil İbrahim Kar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        #istanbul avcılar
        #motosiklet kazası
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