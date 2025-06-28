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        Haberler Gündem Trafik Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti

        Gaziantep'te TIR'ın çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

        Gaziantep'te TIR'ın motosiklete çarpması sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 17:15 Güncelleme: 28.06.2025 - 17:15
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        Motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
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        Gaziantep'in Gazikent Mahallesi Şehit Serdar Şakır Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen TIR, aynı istikamette seyreden motosiklete çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletteki 2 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. İki kişinin cansız bedenleri, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Hayatını kaybedenlerin Halil Görmez (53) ve Mehmet Payo (26) olduğu belirlendi.

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        #gaziantep haberleri
        #trafik kazası
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