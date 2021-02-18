Mowico 1.6 milyon dolara satıldı

HABERTURK.COM

Global bir teknoloji şirketi olarak geliştirdiği yenilikçi SaaS ve PaaS portföyü ile işletmelerin ihtiyaçlarına cevap veren Tmob, web üzerinde hizmet veren ve e-ticaret sitelerini çok hızlı bir şekilde mükemmel bir mobil uygulama sahibi yapan global Saas girişimi Mowico’yu 1.6 milyon dolara satın aldı.

Yeni yatırımlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tmob Kurucusu ve CEO'su Rudi Dökmecioğlu, "Pandemi, hem Türkiye hem de dünyada olağanüstü bir dönüşüme neden oldu ve ticaretin formatını kökünden değiştirdi. Tüketiciler pandemi sürecinde birer dijital tüketicilere dönüştüler. Araştırmalara göre pandemiyle birlikte online kullanıcıların yüzde 68’i hızlı teslimat talep etti. E-ticaret firmalarının yüzde 45’i 2021’de teslimat modellerine hızlı teslimatı da eklemeyi planlıyor. Dünya genelinde yaşanan bu gelişmelere ve e-ticaretteki dönüşüme sessiz kalmamak ve doğru zamanda doğru ürünle var olmak adına Mowico’nun hisselerinin tamamını satın aldık” dedi.

Yolculuğuna 2020 yılında başlayan Mowico, müşterilerinin geri bildirimleri ve dijital dünyadaki hiç bitmeyen gelişmelerin üzerine hizmetlerini bir üst seviyeye taşımaya karar vererek, üst düzey bir m-commerce platformu geliştiren bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

Mobil ticaret platformu olarak hizmet veren Mowico'nun, e-ticaret sitelerini mobil uygulamaya çevirdiği, e-ticaret alt yapısı ile firmalara bağımsız olarak gelirlerini arttırmak için mobil deneyim sunduğu kaydedildi.