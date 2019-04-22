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Mozaik pasta, çikolatalı olmasına rağmen damakta bıraktığı tat hafiftir, mutlaka ikinci dilimi istenir. Üstelik diğer pasta türlerine göre daha az malzeme ile yapılır. Yapımı da oldukça pratiktir. İşte kendi evinizde yapacağınız pudingle daha da lezzetli hale gelecek mozaik pasta tarifi...
MOZAİK PASTA KAÇ KALORİ?
Mozaik pasta içeriğindeki bisküvi ve çikolatan dolayı yüksek kaloriye sahiptir. Bir dilim mozaik pastada ortalama 331 kalori vardır. Kalori oranını düşürmek için bisküvi yerine yulaf kullanabilirsiniz.
MOZAİK PASTA TARİFİ
Malzemeleri:
1 paket bisküvi
1 su bardağı süt
5 yemek kaşığı şeker
100 gram eritilmiş tereyağı
3 yemek kaşığı kakao
100 gram bitter çikolata
1 çay bardağı ceviz İçi
Üzeri için:
çikolata sosu
Nasıl yapılır?
Çikolatanızı bir kaseye kırın, kaseyi sıcak su dolu başka kaba oturtup çikolatanın erimesini bekleyin. Eriyince içine tereyağı ve şekeri ekleyin. Karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin. Ardından ılık süt ile buluşturun. Yoğun bir kıvam elde etmelisiniz. Bu nedenle sütü koyarken birden hepsini dökmeyin. Göz kararı dökerek istediğiniz yoğunluğu belirleyin. Bisküvileri iri şekilde parçalıyoruz. Çikolatalı puding ile büskivi parçalarını birleştirip karıştırın. Bir folyo arasına karışımı dökün. Rolu ya da piramit şekli de verebilirsiniz. Derin dondurucUda en az 6 saat bekletip üzerine hazır çikolata sos dökerek ve dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
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