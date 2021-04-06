Mozambik'teki terör saldırıları nedeniyle göç edenlerin sayısı 670 bini geçti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR),24 Mart'tan bu yana Palma bölgesinde sivillere yönelik saldırılarda 10 binden fazla kişinin göç ettiğini açıkladı.
Açıklamada, "Bölge halkı, silahlı grupların özellikle sivilleri hedef alan saldırılar düzenlediğini ve onları kaçmaya zorladığını aktarıyor." ifadesi kullanıldı.
UNHCR, Cabo Delgado'daki çatışmalarda evlerini terk edenlerin sayısının 670 bini geçtiğini kaydetti.
- Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor
Mozambik'te, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da, 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'nın saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.
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