Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek Şans Topu çekilişi her hafta Çarşamba günleri saat 21.15'te yapılıyor. Şans Topu çekiliş www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanıyor. Yaklaşık 15 - 20 dakika içerisinde ikramiye bilgileri ile birlikte Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ'nin resmi sitesinde ilan ediliyor. İşte, MPİ 13 Mart Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 13 MART ŞANS TOPU SONUÇLARI: 1 - 9 - 13 - 21 - 32 + 13

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: BİNGÖL / MERKEZ

5+1 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 684.024,60 TL 5 bilen kişi sayısı : 15 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.560,70 TL 4+1 bilen kişi sayısı : 185 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 369,75 TL 4 bilen kişi sayısı : 2.485 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 36,70 TL 3+1 bilen kişi sayısı : 5.806 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 19,65 TL 3 bilen kişi sayısı : 74.500 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,30 TL 2+1 bilen kişi sayısı : 52.994 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 6,05 TL 1+1 bilen kişi sayısı : 170.275 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,60 TL

ŞANS TOPU NEDİR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazananlar;

(1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

ŞANS TOPU 6 MART (GEÇEN HAFTA) SONUÇLARI : 12 - 13 - 19 - 29 - 33 + 14