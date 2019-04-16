On Numara 15 Nisan sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan 871. hafta çekilişi sonucunda talihli rakamlar açıklandı. Geçtiğimiz hafta 166.292,90 TL değerindeki büyük ikramiyeyi iki kişi kazanmıştı. İşte, MPİ 15 Nisan On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

MPİ 15 NİSAN ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 2 - 6 - 8 - 11 - 12 - 14 - 23 - 26 - 27 - 29 - 34 - 36 - 41 - 42 - 51 - 54 - 58 - 67 - 69 - 77 - 79

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: ADANA / YÜREĞİR - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - BURSA / KARACABEY - İSTANBUL / FATİH - İSTANBUL / KADIKÖY - İSTANBUL / BAHÇELİEVLER

10 bilen kişi sayısı : 12 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 28.127,25 TL 9 bilen kişi sayısı : 144 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.563,25 TL 8 bilen kişi sayısı : 2.069 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 108,90 TL 7 bilen kişi sayısı : 20.327 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,10 TL 6 bilen kişi sayısı : 120.870 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 178.474 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,25 TL

ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

MPİ 8 NİSAN (GEÇEN HAFTA) ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI: 1 - 3 - 6 - 7 - 12 - 18 - 22 - 23 - 25 - 26 - 30 - 33 - 37 - 41 - 47 - 49 - 53 - 55 - 63 - 66 - 71 - 73

Büyük İkramiye Kazanan İl/ İlçe: İSTANBUL / BAĞCILAR - KIRŞEHİR / MERKEZ