19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alacak Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi günlerde özel çekilişler düzenleniyor. İşte 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 19 MAYIS

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS SIRALI TAM LİSTE