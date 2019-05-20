19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlandı. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alacak Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi günlerde özel çekilişler düzenleniyor. İşte 19 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 19 MAYIS
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 19 MAYIS SIRALI TAM LİSTE
063923 091623 094432 121436 129400 152894
160043 181325 185517 200694 213250 223272
223558 236224 239484 253894 254074 255119
290421 294016 301291 308428 322285 347708
381024 393297 396861 446994 453462 456322
459058 467628 477496 490900 494927 496588
507032 565515 585585 631423 636129 642043
647899 693463
02529 03619 06102 08114 08468 11411
11523 11745 13363 14371 15015 17903
18467 21054 21978 23088 23109 23845
25146 25780 26711 28282 28427 33956
34002 34069 34195 34499 36997 37937
38265 39198 39440 40731 41271 41929
43103 47790 48288 49628 50085 50693
52270 53630 53750 53969 55712 57256
58016 59075 59925 59975 60858 61181
62033 62087 62167 62847 64510 64889
65159 66640 68513 68894 69590 70035
72142 73931 74639 76878 77647 79576
80563 80609 80736 81191 82146 82351
83664 83707 85899 86147 86582 89318
89751 90424 90572 92444 92760 96175
97770 98460 99375 99952
2969 3206 3340 3416 3484 4327
4561 4658 5156 5231 5954 6244
6891 7104 7255 7630 8064 8084
8171 8687 8689 8776 9722 9975
461 491 552 575 679 688
90
510012 520012 530012 540002 540010 540011
540013 540014 540015 540016 540017 540018
540019 540022 540032 540042 540052 540062
540072 540082 540092 540112 540212 540312
540412 540512 540612 540712 540812 540912
541012 542012 543012 544012 545012 546012
547012 548012 549012 550012 560012 570012
580012 590012 640012
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