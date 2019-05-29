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MPİ Milli Piyango sonuçları 29 Mayıs! Milli Piyango bilet sorgulama ekranı - sıralı tam liste

Milli Piyango 29 Mayıs 2019 çekiliş sonuçları, MPİ tarafından gerçekleştirilecek çekilişin ardından belli olacak. Milli Piyango çekilişi her ayın 9 - 19 ve 29'unda ayda 3 kere gerçekleştiriliyor. Peki Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır? İşte 29 Mayıs Milli Piyango sorgulama sayfası...

Milli Piyango

29 Mayıs  Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanacak. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alacak. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 29 MAYIS

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 29 Mayıs Milli Piyango çekilişi aşağıdaki bağlantı üzerinden açıklanacak. 

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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