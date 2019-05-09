9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanacak. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alacak Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapıla Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan gibi resmi günlerde özel çekilişler düzenleniyor. İşte Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA - 9 MAYIS

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN