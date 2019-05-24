Görmezden gelinen bu şikayetler MS belirtisi olabilir!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Görmezden gelinen bu şikayetler MS belirtisi olabilir!

HABERTURK.COM

Beyni, omuriliği ve gözlerdeki optik sinirleri etkileyebilen uzun süreli bir hastalık olan MS, yürüme sorunu, yorgunluk, kas zayıflığı veya spazmları, bulanık veya çift görme, cinsel sorunlar, depresyon ve hatırlama problemleriyle belirti verebilir! Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, multiple skleroz (MS) hastalığının belirtilerini ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı

MS hastalığı

Multipl Skleroz (MS),beyninizi, omuriliğinizi ve gözlerinizdeki optik sinirleri etkileyebilecek uzun süreli bir hastalıktır. Görme, denge, kas kontrolü ve diğer temel vücut fonksiyonları ile ilgili sorunlara neden olabilir. Etkileri hastalığı olan herkes için genellikle farklıdır. Bazı insanlar hafif semptomlar gösterir ve tedaviye ihtiyaç duymazlar. Diğerleri etrafta dolaşmada ve günlük işler yapmakta zorlanırlar.

Ağrı, Beyin, Sinir Hastalıkları ve Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, multiple skleroz (MS) hastalığının belirtilerini ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

MS BELİRTİLERİ

MS; bağışıklık sisteminiz, onları korumak için sinir liflerinizi saran miyelin adı verilen yağlı bir maddeye saldırdığında gerçekleşir. Bu dış kabuk olmadan sinirleriniz zarar görür. Skar dokusu oluşabilir.

Hasar, beyninizin vücudunuza doğru sinyal gönderemediği anlamına gelir. Sinirleriniz ayrıca hareket etmenize ve hissetmenize yardımcı olması için gerektiği gibi çalışmaz. Sonuç olarak, aşağıdaki gibi belirtilere sahip olabilirsiniz:

* Yürüme sorunu
* Yorgunluk 
* Kas zayıflığı veya spazmları
* Bulanık veya çift görme
* Uyuşma ve karıncalanma
* Cinsel sorunlar
* Kötü mesane veya bağırsak kontrolü
* Ağrı
* Depresyon
* Odaklanma veya hatırlama problemleri

İlk semptomlar genellikle 20 ila 40 yaşları arasında başlar. MS hastalarının çoğunda, durum belirgin şekilde kötüleştiğinde, tekrarlama olarak da adlandırılan ataklar görülür. Genellikle semptomlar düzeldiğinde iyileşme zamanları izlenir. Diğer hastalar için hastalık zaman içinde daha da kötüleşmeye devam eder.

MS'e ne sebep olur?

MS'e neyin yol açtığını kesin olarak bilmiyorlar, ancak hastalığı daha muhtemel hale getiren birçok şey var. Bazı genleri olan insanların yakalanma riski daha yüksek olabilir. Sigara içmek de riski artırabilir.

Bazı insanlar, bağışıklık sistemlerinin normal çalışmasını durduran Epstein-Barr virüsü ya da insan herpes virüsü 6 gibi viral bir enfeksiyon geçirdikten sonra MS’e yakalanabilir. Enfeksiyon hastalığı tetikleyebilir veya tekrarlamalara neden olabilir.

Nasıl teşhis edilir?

MS'i teşhis etmek zor olabilir, çünkü semptomları diğer birçok sinir bozukluğu ile aynı olabilir. Alanında uzman bir nörolog, size tıbbi geçmişinizi sorarak beyninizdeki, omuriliğinizdeki ve optik sinirlerdeki sinir hasarının önemli belirtileri olup olmadığını kontrol eder. Beraberinde bazı testler de yapılabilir. Bunlar şunları içerebilir:

* Lyme hastalığı ve AIDS gibi benzer semptomlara neden olan hastalıkları ekarte etmek için kan testleri.
* Sinirlerin ne kadar iyi çalıştığını görmek için denge, koordinasyon, vizyon ve diğer fonksiyonların kontrolleri.
* Vücudunuzdaki yapıların ayrıntılı incelenmesini sağlayan MRI testi.
* Beyninizi ve omuriliğinizi yayan beyin omurilik sıvısı (BOS) sıvısının analizi. MS'li insanlar CSF'lerinde genellikle spesifik proteinlere sahiptir. 
* Beyninizdeki elektriksel aktiviteyi ölçen testler.

Nasıl tedavi edilir?

MS’in kesin bir tedavisi yoktur, ancak bazı tedaviler vücudunuzu iyi hissetmenizi ve çalışma şeklinizi iyileştirebilir. Ayrıca hastalığın seyrini yavaşlatabilen, atakları önleyebilen veya tedavi edebilen, semptomlarınızı kolaylaştırabilen veya bu hastalıkla birlikte olabilecek stresi yönetmenize yardımcı olabilecek ilaçlar yazılabilir.

Nelere dikkat edilmelidir?

Fiziksel bir terapist, gücünüzü ve dengenizi koruyacak ve yorgunluk ve ağrıyı yönetmenize yardımcı olacak egzersizler öğretebilir. Dolaşmakta zorluk çekiyorsanız, baston, yürüteç veya diş telleri daha kolay yürümenize yardımcı olabilir.
Tedavi ile birlikte, MS semptomlarını hafifletmek için başka şeyler de yapabilirsiniz. Düzenli egzersiz yapabilir ve enerjinizi artırmak için fazla sıcaktan kaçınmalısınız. Duygusal sağlığınıza da iyi bakmalısınız. Hissedebileceğiniz herhangi bir stres veya kaygı ile ilgili olarak ailenizden, arkadaşlarınızdan veya bir danışmandan yardım isteyebilirsiniz.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalanı nasıl fark edebiliriz?
SAĞLIKYalan nasıl fark edilir? Eğer bunları yapıyorsa...
'Yastık altında cep telefonuyla uyunmamalı'
SAĞLIKYastık altına cep telefonu koyanlardansanız...
Kılıktan kılığa giren İranlı Sahar Tabar'ın 10 yıl önceki hali şaşırttı!
SAĞLIK10 yıl önceki hali şaşırttı!
Susuzluk ve uykusuzluk kalp krizi nedeni!
SAĞLIKDikkat! Susuzluk kalp krizi nedeni!
Vücudunuzu yaza hazırlayacak 8 altın öneri!
SAĞLIKVücudunuzu yaza hazırlayacak 8 altın öneri!
Ergenlikte sigaraya başlamak, MS riskini artırıyor!
SAĞLIKSigaraya ergenlikte başlayanlara kötü haber!
Kiloları yüzünden karısı terk etmişti! Şimdi vücut geliştirmeci oldu
SAĞLIKTerk edilmişti! Şimdiki hali şoke etti!
Nasıl daha zeki olunur?
SAĞLIKDaha zeki olmanın 10 yolu!
SON DAKİKA! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: 2019'da Sağlık Bakanlığı'na 29 bin personel alımı
SAĞLIKCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına müjde!
"Orucu suyla açın"
SAĞLIKUzmanlar uyardı! Orucu böyle açın!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X