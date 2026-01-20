MSB memur ve personel alımı başvuruları devam ediyor: MSB 1349 sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Milli Savunma Bakanlığı, 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel alımı yapıyor. 26 Aralık 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci, 25 Ocak 2026 Pazar günü sona erecek. Başvuru yapmak isteyen adaylar, başvuru şartlarını araştırıyor. Bu kapsamda "MSB personel alımı başvuruları nasıl yapılır, branş ve kadro dağılımı nasıl?" soruları gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Milli Savunma Bakanlığı kapsamında Bakanlık ile bağlı kuruşlara memur ve sözleşmeli personel alımı yapılacak. Toplamda 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdamı için başvurular personeltemin.msb.gov.tr web sitesi üzerinden gerçekleşecek. Adayların başvurularını 25 Ocak tarihine kadar tamamlaması gerekiyor. Peki, MSB personel alımı başvuru şartları neler, branş ve kadro alımı nasıl olacak? İşte tüm ayrıntılar...
2026 MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Bakanlık ile bağlı kuruluşlar bünyesinde çalışmak üzere 109 memur ve 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
26 Aralık 2025 tarihinde başlayan başvuru süreci 25 Ocak 2026 günü sona erecek. Bu doğrultuda adaylar, 25 Ocak Pazar gününe kadar başvurularını tamamlayacak.
MSB BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını, personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile yapacak.
2026 MSB SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2024 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve puan almış olmak,
- Başvuru tarihi itibariyle üst öğrenim durumuna göre nitelik tablosunda bulunan her bir kadro ünvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
- Süresi içinde istenen bilgi ve belgeleri sisteme yüklemiş olarak başvuru işlemini tamamlamak.
HANGİ KADROLARA, KAÇ PERSONEL ALIMI YAPILACAK?
Milli Savunma Bakanlığınca,
MSB'ye 691,
Genelkurmay Başkanlığı'na 81,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 207,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 109,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 114,
Milli Savunma Üniversitesi'ne 147 olmak üzere toplam 1349 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Devlet memuru ünvanıyla ise
MSB'ye 58,
Genelkurmay Başkanlığı'na 5,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na 20,
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na 8,
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na 12,
Milli Savunma Üniversitesi'ne 6 olmak üzere 109 memur alımı yapılacak.