Bedelli askerlik ücreti ve ödeme tarihleri askerlik görevini bedelli olarak yapmayı düşünenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin bedelli askerlik ücretini yayınladığı genelgeyle duyurmuştu. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?" İşte Milli Savunma Bakanlığı 2023 bedelli askerlik ücreti ve ödeme tarihleri...