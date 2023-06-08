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MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, son ödeme tarihi ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan bedelli askerlik konusunda Kurban Bayramı öncesinde kritik bir açıklama geldi. Yapılan açıklamanın ardından bedelli askerlik ücreti ve ek bedel tutarı ödeme tarihleri gündemde geniş yer bulmaya başladı. Bedelli askerlik başvuruları bilindiği gibi askerlik şubelerinden ve e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. İşte MSB ile 2023 bedelli askerlik ücreti ve son ödeme tarihleri...

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  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    Bedelli askerlik ücreti ve ödeme tarihleri askerlik görevini bedelli olarak yapmayı düşünenlerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz dönemine ilişkin bedelli askerlik ücretini yayınladığı genelgeyle duyurmuştu. Peki, "Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?" İşte Milli Savunma Bakanlığı 2023 bedelli askerlik ücreti ve ödeme tarihleri...
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kurban Bayramı tatili 27 Haziran 2023 tarihinde saat 13:00'te başlayıp 1 Temmuz 2023 tarihinde sona erecektir. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan Bedel ve ek bedel tutarı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla geçerliliğini kaybedeceğinden bedelli askerlik hizmetine müracaat edecek yükümlülerin mağduriyet yaşamaması için 23 Haziran 2023 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    BEDELİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    2023 yılı zamlı bedelli askerlik ücreti belli oldu. 2023 yılının Ocak - Temmuz aylarında ödenecek bedelli askerlik tutarı 104.084,16 TL lira olarak belirlendi.
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    MSB'DEN AÇIKLAMA!

    Milli Savunma Bakanlığının sitesinde yer alan açıklama şöyle :

    " 1. Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve “Mali ve Sosyal Haklar” konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

    Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

    Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİT YAPILIYOR MU?

    7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar tek seferde ödeniyor- ve taksit yapılmıyor.

     
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ NASIL ÖDENİR?

    Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor.

    Başvuruda bulunan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

     
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

    Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.
  • MSB'den açıklama geldi! Bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL, son ödeme tarihi ne zaman?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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