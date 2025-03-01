MSB'den ilk sahur paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevlerini sürdüren Mehmetçiğin ilk sahurlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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