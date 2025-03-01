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        MSB'den, Mehmetçiğin ilk sahuruna ilişkin paylaşım

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevlerini sürdüren Mehmetçiğin ilk sahurlarına ilişkin paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 18:05 Güncelleme: 01.03.2025 - 18:06
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        MSB'den ilk sahur paylaşımı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin dört bir yanında ve sınır ötesinde görevlerini sürdüren Mehmetçiğin ilk sahurlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tüm İslam aleminin ramazan ayı mübarek olsun. Yurdun dört bir yanında, sınır ötesinde ve dünyanın birçok bölgesinde görev yapan Kahraman Mehmetçiklerimiz de ilk sahurlarını yaptı" ifadeleri kullanıldı.

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        #Milli Savunma Bakanlığı
        #mehmetçik
        #ramazan ayı
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