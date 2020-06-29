Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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