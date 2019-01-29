Askerlik düşüyor mu? Soruları çığ gibi büyümeye devam ediyor. Vatani görevini tamamlamak için yeni askerlik sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi almak isteyen gençlerin gözü kulağı Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklama oldu. Akar, tek tip askerliğin 9 ay olması ile ilgili çalışmalara başladıklarını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunacaklarını dile getirmişti. Bakan Akar daha sonra yeni bir açıklama daha yaptı.

ASKERLİK SÜRESİ DÜŞECEK Mİ?

Yeni askerlik sistemi ile askerlik düşecek. Uzun dönem askerliğin 9 ay olması şu sıralar öne çıkanlar arasında fakat bunun daha da kısalması söz konusu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ortak nihai kararıyla milyonlarca vatandaşa duyurulacak.

MSB'DEN TEK TİP ASKERLİK AÇIKLAMASI - 2019

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerlik gelecek mi? sorularına yönelik şu açıklamayı yaptı, "Tek tip askerlik için çalışıyoruz, geçici bir konu olmayacak, ilgili bakanlıklarla kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyoruz." dedi.

TEK TİP ASKERLİK NASIL OLACAK?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi de bulunuyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

NİHAİ HEDEF PROFESYONEL ASKERLİK

Yapılan düzenlemelerin nihai hedefi profesyonel askerlik. Kaynaklar, profesyonel orduya geçişin büyük oranda yapıldığını belirtiyor. Örneğin Doğu ve Güneydoğu'da silah altında bulunan askerlerin çoğu, artık profesyonel asker. Yeni sistem ile birlikte askerlik hizmetini yerine getirecek olanlar ön saflarda yer almayacak.

TOPLAM PERSONEL SAYISI 436 BİN

Peki şu anda TSK bünyesinde görevli personel sayısı ne? 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çok sayıda subay ve astsubay görevden alındı. Onların açığını doldurmak için de 4 bin 653 subay, 8 bin 373 astsubay, 26 bin 244 uzman/erbaş, 10 bin 43 sözleşmeli er olmak üzere toplam 49 bin 313 personel alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları’nda hali hazırda 397 bin 762’si askeri, 38 bin 274’ü sivil olmak üzere toplam 436 bin 36 personel görev yapıyor.