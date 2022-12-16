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MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! Gözler MSB işçi alımı mülakat yerlerinde!

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 1115 işçi alımı yapılacağı açıklanmıştı. MSB kura çekimi sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gözü MSB işçi alımı mülakat yerleri ve tarihine çevrildi. İşte, 2022 MSB işçi alımı mülakat yerleri detayları...

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  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    Milli Savunma Bakanlığı 18 şehirden, 89 meslek grubundan toplamda 1115 personel alımı yapacak. MSB kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kurada adı çıkan adaylar sözlü ve uygulamalı sınavlara katılım hakkı elde edecek. Mülakatlara kıtalacak adaylar "MSB işçi alımı mülakat yerleri ne zaman açıklanacak, mülakatlar ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022 MSB personel alımı mülakat tarihleri ve yerleri hakkında merak edilenler...
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    MSB KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    Milli Savunma Bakanlığı 18 ilde, 89 farklı meslekten personel alımına ilişkin ilanı yayınladı. 21 Kasım tarihi itibarıyla başlayan MSB işçi alımı başvuruları, 25 Kasım 2022 tarihinde sona erdi. MSB 1.115 işçi alımı kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar adaylarla paylaşıldı. 

    2022 MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yönetmelik 5'inci madde kapsamında başvuran adaylar aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulacak ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacak
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    MSB İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; MSB işçi alımı sözlü ve uygulamalı sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır. 

    Konuya ilişkin detaylı bilgi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri yer aldı.

    2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    MSB işçi alımı başvurusu için adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

    Ena az ilköğretim ve lise mezunu adaylar MSB personel alımı başvurusunu gerçekleştirebilecek.

    Adaylardan aranan meslek sertifikaları ve belgelerin sağlanması gerekiyor.
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

    1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

    2. Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve ilan tarihi itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak.

    3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devletin sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

    4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

    5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütlere desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

    6. Kamusal haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

    7. Askerlikle ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

    8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

    9. Başvurunun son tarihi itibarıyla iş gücü taleplerinde belirtilen bölümlerden mezun olmak veya son başvuru tarihi itibarıyla ilanda belirtilen mesleki yeterlilik belgesi/ustalık belgesine sahip olmak ve belirtilen diğer özel şartları sağlamak (Mesleki yeterlilik belgesi veya ustalık belgesine hak kazanmasına rağmen, son başvuru tarihi itibarıyla belgesi düzenlenmemiş olanlar da başvuru yapabileceklerdir. Ancak, belge kontrollerinde adayların bu durumu ispatlayıcı belge ibraz etmeleri gerekmektedir).

    10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmelik'in 5'inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

    11. Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları ilana Millî Savunma Bakanlığınca davet edildikleri halde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

    12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

    13. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana (bir iş yeri ve bir meslek koluna) başvuru yapabilir. Birden fazla ilana başvuru yapanlar ile Millî Savunma Bakanlığında ücretleri genel bütçeden ödenen bir iş yerinde çalışmakta olan işçilerden müracaat edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

    İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Niğde, Kayseri, Erzurum, Sivas, Eskişehir,  Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

    2022 MSB PERSONEL ALIMI İL VE MESLEKLER LİSTESİ
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    HANGİ KADROLARDA ALIM YAPILACAK?

    En fazla MSB işçi alımı; Metal Sac İşleme İşçisi, Tesviyeci, Elektronik Teknisyeni, Elektrikçi, Tekne Montaj İşçisi ve Temizlik Görevlisi kadrolarında yapılacak.
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    ADANA

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    AFYONKARAHİSAR

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Marangoz

    ANKARA

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Aşçı

    İnşaat Ustası

    Elektrikçi (Genel)

    Temizlik Görevlisi

    Terzi

    Bahçıvan

    Fayans, Seramik Ve Karo Döşemecisi

    İş Makineleri Operatörü

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

    Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

    Yapı Yalıtımcısı(Isı Yalıtımcısı/İzolasyoncu (Sanayi Tipi Kazan-Boru))

    Sıhhi Tesisatçı

    Hidrolik Pnömatikçi

    Kalorifer Tesisatçısı

    Kaynak Teknisyeni

    Uçak Elektroniği Teknisyeni

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

    Uçak Elektroniği Teknisyeni

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

    Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

    Malzeme Takip Ve Dağıtım İşçisi

    Sıcak Demirci

    Plastik Mamuller İmal İşçisi

    Marangoz 00007165103

    Mobilya Döşeme

    Saraç

    Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı

    Tır-Çekici Şoförü

    Metal Yüzey Kaplamacı
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    BALIKESİR

    Elektrikçi (Genel)

    Otomotiv Elektrikçisi

    DİYARBAKIR

    Elektrikçi (Genel)

    İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

    Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

    Sıhhi Tesisatçı

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

    Radyatör Tamircisi (Motorlu Taşıt)

    Marangoz

    ELAZIĞ

    Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Otomotiv Ön Düzen Ve Balans Ayarcısı)

    ERZİNCAN

    Aşçı

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Saraç

    ERZURUM

    Bahçıvan

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Marangoz

    ESKİŞEHİR

    Aşçı

    Temizlik Görevlisi

    Uçak Bakım Teknisyeni (Gövde-Motor)

    Sıhhi Tesisatçı

    Uçak Elektroniği Teknisyeni

    Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

    Uçak Gövde Motor Teknisyeni

    Uçak Elektrik Ve Elektronik Teknikeri

    HATAY

     

    Aşçı

    Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    İSTANBUL

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Ağır Silah Bakım Onarımcısı

    Şoför-Yük Taşıma

    Armadör İşçisi

    Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni

    Taşlama Tezgâh İşçisi

    Dökümcü (Metal)

    Aşçı

    İnşaat Ustası

    Elektrikçi (Genel)

    Tekne Montaj İşçisi

    Elektrikçi (Genel)

    Temizlik Görevlisi

    Elektrikçi (Genel)

    Terzi

    İskele Kurulum Elemanı-İnşaat (Metal-Ahşap)

    Elektronik Teknisyeni

    Tesviyeci

    Fiberglasçı

    Elektrikçi (Genel)(Bobinajcı-Elektrik (Bobinaj Sarma Operatörü))

    Marangoz(Gemi Marangozu)

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

    Gemici

    İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

    Metal Sac İşleme İşçisi

    Brülör Bakım Ve Onarımcısı

    Gemi İzolasyoncusu

    Bulaşıkçı (Stevard)

    Çarkçıbaşı (Gemi)

    Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri

    Hidrolik Pnömatikçi

    Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

    Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    Genel Servis İşçisi (gemi)

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

    Kızakçı (Gemi)

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

    Kompresörcü (Gemi)

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Konfeksiyon Makineleri Tamircisi

    Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı

    Otomotiv Elektrikçisi

    Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi

    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı

    Otomotiv Elektrikçisi

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller(Pişirici (Ekmek))

    Plastik Mamuller İmal İşçisi

    Raspacı (Gemi)

    Marangoz
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    MERSİN

    Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)(Soğutma Isıtma Sistemleri Bakım-Onarımcısı)

    Armadör İşçisi

    Aşçı

    Elektrikçi (Genel)

    Elektronik Teknisyeni

    Tesviyeci

    İş Makineleri Operatörü

    Hidrolik Pnömatikçi

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

    Kompresörcü (Gemi)

    Marangoz
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    İZMİR

    Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı

    İnşaat Boyacısı/Boyacı

    Ağır Silah Bakım Onarımcısı

    Armadör İşçisi

    Taşlama Tezgâh İşçisi

    İnşaat Ustası

    Elektrikçi (Genel)

    İnşaat Ustası

    Tekne Montaj İşçisi

    İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı

    Elektronik Teknisyeni

    İş Makineleri Operatörü

    Tesviyeci

    Bahçıvan

    Fiberglasçı

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

    İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

    Metal Sac İşleme İşçisi

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı

    Hidrolik Pnömatikçi

    Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

    Genel Servis İşçisi (gemi)

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Plastik Mamuller İmal İşçisi

    Raspacı (Gemi)

    Sıcak Demirci

    Marangoz

    Otomotiv Kaporta Ustası
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    KAYSERİ

    Teknik Ressam

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)

    Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)

    Uçak Elektroniği Teknisyeni

    Uçak Gövde Motor Teknisyeni

    Otomotiv Boya Ustası

    Uçak Motorları Bakım-Onarım Teknisyeni

    Elektrikçi (Genel)(Elektrikçi-Uçak)

    Uçak Gövde Motor Teknisyeni

    Plastik Mamuller İmal İşçisi

    Kimya Teknolojisi Teknisyeni

    Otomotiv Boya Onarımcısı
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    KOCAELİ

    Armadör İşçisi

    Elektrikçi (Genel)

    Tekne Montaj İşçisi

    İnşaat Ustası

    Elektrikçi (Genel)

    Elektronik Teknisyeni

    İş Makineleri Operatörü

    Fiberglasçı

    İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

    Metal Sac İşleme İşçisi

    Gemi İzolasyoncusu

    Gemici

    Çarkçıbaşı (Gemi)

    Hidrolik Pnömatikçi

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

    Gemi İdarecisi (Güverte Kaptanı)

    Marangoz

    KONYA

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    MUĞLA

    Armadör İşçisi

    Dökümcü (Metal)

    Taşlama Tezgâh İşçisi

    Elektrikçi (Genel)

    Elektronik Teknisyeni

    Tesviyeci

    İş Makineleri Operatörü

    İnşaat Boyacısı/Boyacı(Boyacı (Çelik İnşaat Ve Gemi))

    Metal Sac İşleme İşçisi

    Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları

    Raspacı (Gemi)

    Marangoz
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı! 2022 MSB işçi alımı mülakatları ne zaman yapılacak, mülakat yerleri belli oldu mu?

    NİĞDE

    Terzi

    Metal Sac İşleme İşçisi

    Kaynak Teknisyeni

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    Otomotiv Boya Ustası

    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı

    Marangoz

    SİVAS

    Sıhhi Tesisatçı

    Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri

    TEKİRDAĞ

    Anahtarcı (Çilingir)

    Elektrikçi (Genel)

    Kalorifer Tesisatçısı

    Marangoz

    Oto Camcısı

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