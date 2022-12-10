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MSB personel alımı kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

Farklı illerde olmak üzere toplamda 1.115 işçi alımı için yapılan MSB personel alımı kura çekimi 8 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Kura çekimi sonrasında gözler kura sonuçları ve isim listesine çevrildi. İşte MSB kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama...

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  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    "MSB kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusu araştırmaları 8 Aralık 2022 Perşembe günü yapılan kura çekiminin ardından hız kazandı. Başvuruları 21 - 25 Kasım tarihleri arasında alınan MSB personel alımı sonuçları hakkında merak edilenleri bir araya getirdik. İşte 2022 MSB personel alımı kura çekimi sonuçları nihai isim listesi bilgileri...
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    MSB KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

    MSB kura çekimi  8 Aralık Perşembe günü gerçekleştirildi. MSB kura çekimi saat 10.30'da noter huzurunda başladı.

    MSB İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    MSB KURA SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR? 

    Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

    MSB İŞÇİ ALIMI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 70 (yetmiş) puanın altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. 
  • MSB kura çekimi sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl öğrenilir? 2022 MSB işçi alımı kura sonuçları ve isim listesi sorgula

    Sözlü sınav sonucunda, sınavda başarılı bulunan (70 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlanmak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacaktır. Sınav sonucunun bildirilmesi için adaylara ayrıca başka bir tebligat yapılmayacaktır.

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