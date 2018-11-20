Millî Savunma Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere sözleşmeli personel istihdam edeceğini öğrenen adaylar bu alıma katılabilmek için araştırmalara başladı. Peki, MSB sözleşmeli 2018 personel alımı! MSB sözleşmeli 2018 personel alımı başvuruları başladı!

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHİ (MSB)

Başvurular, personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 19 Kasım-21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Genel Ağ haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu dilekçelere cevap verilmeyecektir.

21 Ocak 2019 tarihinden sonra başvurusu kabul edilen ve her unvan için belirlenecek aday sayısı ve adayların isim listesi https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır.

BAŞVURUNU HANGİ DURUMDA GEÇERSİZ SAYILIR?

Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI

Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? Temin süreci başvuru, evrak kontrol, mülakat sınavı, sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

SINAVLAR NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

Mülakat sınavının yapılacağı yer ve zaman bilahare personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız

E-Devlet ile başvuru yapmak için tıklayınız

GENEL ŞARTLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendindeki

koşulları taşımak;

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

(b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

(c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık

suçlarından mahkûm olmamak.

(ç) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş

bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya

yedek sınıfa geçirilmiş olmak, (Bedelli askerliğe müracaat eden adaylar başvuru yapabilir.)

(d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

(e) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

(2) 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1983 sonrası doğumlu olmak);

(3)

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına

İlişkin Esaslar Ek Madde 1- Yeniden Hizmete Alınma başlığının (Ek: 22/11/2010-2010/1169) tarihli

değişikliğine göre;

“Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı

feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının

sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” maddesi gereğince adayların

SGK kayıtları temin edilerek bu duruma uymayanların adaylık işlemleri sonlandırılacaktır. (1 yıllık

sürenin tamamlanmış olması için başvurunun son günü esas alınacaktır. 1 yıllık süre

başvuruların tamamlanmasından sonraki bir tarihte dolacaksa aday başvurusu dikkate

alınmayacaktır)



(4) Ancak durumlarını belgelemek ve ilk defa işe alınma prosedürüne riayet edilmesi şartıyla;

İlgili belgeler başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenecektir. Adaylar belgelerin uygun ve

okunaklı yüklendiğinin kontrolünü belge görüntüle butonuna basarak yapacaktır. Belgelerini okunaklı ve

eksiksiz yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu

kararının Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş

yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş

pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi

birine bağlı olarak, Bakanlar Kurulunun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu

kararının Ek-3 ünücü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan,

Tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.

(5) 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı

ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği” gereğince;

Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan asil ve yedek adaylar Engelli Sağlık Kurulu

Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları listesinde yer alan Sağlık Bakanlığı bağlısı sağlık hizmet

sunucularından "Memur Adayı Olur" kararlı sağlam raporu almış olmak,

(6) Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm

terör örgütleri ile herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(7) Her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak (TABLO-2), (EŞDEĞER

BÖLÜMLER KABUL EDİLMEYECEKTİR.)

(8) 2018 yılında yapılmış olan 2018-KPSSP03 (Lisans) puan türünden en az 60 puan almış

olmak,

(9) Tablo 2’de belirtilen Tercihen İş Güvenliği Sertifikası istenen unvanlara başvuruda

bulunan adayların değerlendirilmesi mülakat aşamasında olacak olup sertifikaya sahip olma

adaya başvuruda öncelik hakkı vermeyecektir.

(10) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem

yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir

bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ