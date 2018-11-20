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MSB uzman erbaş alımı seçim aşaması faaliyetleri başladı! 2018 MSB uzman erbaş sonuçları sorgulama

MSB uzman erbaş alımı başvuru sonuçlarının ardından dün seçim aşaması faaliyetleri başladı. Başvuruları olumlu sonuçlanan adayların katıldığı seçim aşaması faaliyetleri 12 Aralık tarihine kadar MSB tarafından düzenlenecek. İşte 2018 MSB uzman erbaş alımı detayları...

20.11.2018 - 12:23 | Güncelleme:

MSB uzman erbaş alımı için heyecan devam ediyor. Uzman erbaş olmak isteyen adaylar arasından başvuruları kabul edilen adaylar, 19 Kasım'da başlayan ve 12 Aralık'a kadar devam edecek seçim aşaması faaliyetlerine ve fiziki sınavlara katılacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları için personel temini yapıyor. 2018 MSB uzman erbaş alımı için tüm detaylar haberimizde.

MSB - MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARI 2018 YILI UZMAN ERBAŞ TEMİNİ DUYURUSU

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları "2018 Yılı Uzman Erbaş Temini" kapsamında 19 Kasım - 12 Aralık 2018 tarihlerinde yapılacak olan Seçim Aşaması Faaliyetleri için aday başvuruları değerlendirilmiştir. (26 ve 27 Kasım 2018 tarihlerinde sınav planlanmamıştır.)

2. Başvuruda bulunan adaylardan Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılanlar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

 

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri;

a. Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik ve 1500m koşu), Mülakat, Uygulama Sınavları, Yüzme Sınavları (Sadece Mayın Harbi Dalgıcı tercihi olan adaylar için) ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

b. Tüm adayların sınavlara gelirken Fiziki Yeterlilik Testi için spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

c. Mayın Harbi Dalgıcı tercihi olan adayların yüzme testi Kara Harp Okulu Komutanlığı Bakanlıklar/ANKARA adresinde yapılacaktır. Adayların yüzme testi için yanlarında mayo, terlik, bone ve havlu getirmeleri gerekmektedir.

ç. Adaylar, uygulama sınavı olan her tercih için ayrı sınava gireceklerdir.

d. Seçim aşaması faaliyetleri 1-2 gün sürebilecektir.

e. Hafta sonlarına sınav planlanmamıştır.

4. Adayların sınavlara gelirken, Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile beraber e-devlet şifrelerini de getirmeleri gerekmektedir.

5. Adayların Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmeleri için tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) alınan olumlu sağlık raporu ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

6. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asıllarını teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir.

8. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

9. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

10. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

11. MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında sınavlar süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI 2018

MSB uzman erbaş alımı için merakla beklenen başvuru sonuçları açıklandı. Adaylar TC. Kimlik numaraları ile giriş yaparak sonuçlarını sorgulayabilirler...

MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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