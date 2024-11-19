Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSB Uzman erbaş alımı yapacak! Uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        MSB Uzman erbaş alımı yapacak! Uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

        Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam edilmek üzere 2024 Yılı (2024/3 Dönem) Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş temin faaliyeti ile ilgili hususlar yayınlanan kılavuzda belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 2024 yılı için 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı.. Peki Uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 15:48 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSB Uzman erbaş alımı ilanını yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 olmak üzere toplamda 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. İşte detaylar

        2

        MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 Kasım'da başlatılan uzman erbaş alımı başvuruları 6 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

        Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

        Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacak.

        3

        SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

        Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.

        UYARI:

        Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler haricinde, güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz.

        DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        G.Saray, Arias için yeniden devrede!
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Kış lastiği zorunluluğuna geri sayım
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Ukrayna'dan Rusya'ya 'uzun menzilli' saldırı
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Kuraklık Ula Göleti'ni de vurdu: 50 metre çekildi
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor