MSB Uzman erbaş alımı yapacak! Uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir?
Milli Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında İstihdam edilmek üzere 2024 Yılı (2024/3 Dönem) Teknik Sınıflarda Uzman Erbaş temin faaliyeti ile ilgili hususlar yayınlanan kılavuzda belirtildi. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, 2024 yılı için 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı.. Peki Uzman erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar
MSB Uzman erbaş alımı ilanını yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı; Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1661, Hava Kuvvetleri Komutanlığına 494 ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2 bin 450 olmak üzere toplamda 4 bin 65 uzman erbaş alımı yapılacağını açıkladı. İşte detaylar
MSB UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 18 Kasım'da başlatılan uzman erbaş alımı başvuruları 6 Aralık 2024 saat 23.59'a kadar yapılabilecek.
Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.
Çevrimiçi (online) başvuru formunun doldurulması ve sonrasında sınav ücretinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacak.
SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
Sınav ücreti 200 (ikiyüz) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Sınav ücreti; başvuru formunun doldurulmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) TC Kimlik Numarası girilerek yatırılacak.
UYARI:
Personel Temin Dairesi Başkanlığınca; başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler haricinde, güvenlik formu, dosya, zarf, kalem ve silgi gibi malzemeler istenmemektedir. Yol güzergahındaki ve Nizamiye önündeki seyyar satıcılara/büfelere kesinlikle itibar etmeyiniz.