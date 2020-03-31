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MSC Cruises, dünyanın Covid-19 virüsü ile bağlantılı olarak karşılaştığı olağanüstü koşullar nedeniyle, filo genelinde uyguladığı operasyon durdurma kararını 29 Mayıs tarihine kadar uzatmaya karar verdiğini duyurdu.

Şirket daha önce 30 Nisan'a kadar tüm gemi operasyonlarını geçici olarak durduğunu açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, "Dünya genelindeki hükümetler, halk sağlığını korumak ve virüsün daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla sürekli olarak halk sağlığına ilişkin güvenlik önlemlerini gözden geçirmektedir. MSC Cruises'ın almış olduğu bu karar, bu tür çabaların etkinliğini artırmayı ve daha fazla desteklemeyi amaçlamaktadır" denildi.

MSC Cruises, yaptığı açıklama ile birlikte seyahat acentelerine ve etkilenen konuklarına rezervasyonlarını gelecekteki bir seyahate taşımak için plan yaptığını da belirtti.

Bu kapsamda, iptal edilen tatiller için ödenen ücretin tamamını 2021 yılının sonuna dek seçilecek herhangi bir seyahat için kullanma imkanı sunulacak.

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