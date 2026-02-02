Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ geç başvuru yapma ekranı: MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        MSÜ geç başvuru yapma ekranı: MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) geç başvurularının 3 Şubat Salı günü alınacağını açıkladı. Normal başvuru takvimini kaçıranlar MSÜ geç başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Adaylar 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar 'www.osym.gov.tr' internet adresinden başvurularını yapabilecek. İşte, MSÜ geç başvuru yapma ekranı ve tüm detaylar

        Giriş: 02.02.2026 - 14:48 Güncelleme: 02.02.2026 - 14:48
        1

        Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen binlerce aday MSÜ geç başvurularına odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Peki MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

        2

        MSÜ GEÇ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

        MSÜ geç başvuruları 3 Şubat 2026 Salı günü alınacak. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 5 Ocak'ta başlayan 2026-MSÜ başvuruları 29 Ocak'ta son buldu. Sınava ilişkin geç başvurular ise yarın alınacak. Adaylar 3 Şubat Salı günü saat 23.59'a kadar 'www.osym.gov.tr' internet adresinden başvurularını yapabilecek.

        3

        MSÜ 2026 SINAVI NE ZAMAN?

        Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

        MSÜ GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        MSÜ GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, geç başvurunun yapıldığı gün (3 Şubat 2026 tarihinde) sadece ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yüzde 50 artırımlı ödenmelidir. Geç başvuru gününde bankalardan yapılan ücret ödemesi sisteme aktarılamadığından bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

