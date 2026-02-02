MSÜ geç başvuru yapma ekranı: MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları’nda eğitim almak isteyen binlerce aday MSÜ geç başvurularına odaklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 1 Mart 2026 tarihinde yapılacak. Peki MSÜ geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır?