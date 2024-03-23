2024 MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları açıklandı mı?
3 Mart tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları ve kontenjan listesi gündemdeki yerini aldı. Adaylar, sınav sonucu, taban puanı ve kontenjan listesini dikkate alarak belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapabilecek. İşte 2024 MSÜ taban puanları ve kontenjan listesi...
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjan listesi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl MSÜ tercih işlemleri, 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "2024 MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları belli oldu mu? İşte 2023 erkek- kadın KHO, HHO, MYO sözel, eşit ağırlık ve sayısal MSÜ taban puanları...
MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıda 2023 MSÜ taban puanları listesi yer alıyor. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre MSÜ puanları hakkında fikir sahibi olabiler.
2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR
HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408
2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:
HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781
KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057
KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495
KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076
2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI
KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949
BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153
BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828
2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.