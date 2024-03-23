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        Haberler Gündem MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanı açıklandı mı? 2024 MSÜ taban puanları ve kontenjan listesi

        2024 MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları açıklandı mı?

        3 Mart tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları ve kontenjan listesi gündemdeki yerini aldı. Adaylar, sınav sonucu, taban puanı ve kontenjan listesini dikkate alarak belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapabilecek. İşte 2024 MSÜ taban puanları ve kontenjan listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2024 - 19:16 Güncelleme: 24.03.2024 - 00:06
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        1

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) taban puanları ve kontenjan listesi gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz yıl MSÜ tercih işlemleri, 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Peki, "2024 MSÜ (Kadın- Erkek) Kara, Hava, Deniz Hava Harp Okulu Astsubay taban puanları belli oldu mu? İşte 2023 erkek- kadın KHO, HHO, MYO sözel, eşit ağırlık ve sayısal MSÜ taban puanları...

        2

        MSÜ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

        MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıda 2023 MSÜ taban puanları listesi yer alıyor. Adaylar, geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre MSÜ puanları hakkında fikir sahibi olabiler.

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        2023 MSÜ HARP OKULLARI KADIN ADAYLAR

        HHO Sayısal Taban Puanı: 374,18652

        KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 367,57148

        KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 370,37408

        4

        2023 MSÜ HARP OKULLARI ERKEK ADAYLAR:

        HHO Sayısal Taban Puanı: 349,02781

        KHO, DHO, SG Sayısal Taban Puanı: 302,22057

        KHO Eşit Ağırlık Taban Puanı: 307,32495

        KHO Sözel Taban Puanı: 332,65076

        5

        2023 MSÜ ASTSUBAY MYO ADAYLARI

        KMYO,HMYO,DMYO,SG MYO Genel Puan Türü: 274,90949

        BANDO MYO (Güzel Sanatlar ve Konservatuar) Genel Puan Türü: 132,67153

        BANDO MYO (İlk Tercihi Bando Olan) Genel Puan Türü: 201,24828

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        2024 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Milli Savunma Üniversitesi 2024 tercih takvimi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 3 Mayıs- 29 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde tercihlerin Mayıs ayı içerisinde alınması bekleniyor. Konuyla ilgili güncel gelişme gelince haberimizde yer alacaktır.

        7
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