MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2026 MSÜ sınav yerleri belli oldu mu?
2026 yılında gerçekleşecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda adaylara çoktan seçmeli 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre tanınacak. Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları'na yerleşmek isteyen binlerce aday, sınav giriş belgesinin ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki, MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, sınav giriş belgesi erişime açıldı mı? İşte tüm detaylar...
2026 MSÜ sınavı gündemdeki yerini koruyor. ÖSYM’nin gerçekleştireceği sınavın başvuruları, 5-29 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Başvurularını yapan binlerce aday, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci Seçim Aşamalarına katılabilmek için sınavda ter dökecek. MSÜ sınavı, 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Bu kapsamda “2026 MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak, sınav yerleri belli oldu mu?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ÖSYM 2026 MSÜ kılavuzu ile tüm ayrıntılar...
2026 MSÜ SINAVI İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR
2026-2027 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2. Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla, ÖSYM tarafından 2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) gerçekleştirilecek.
MSÜ SINAVI NE ZAMAN?
2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) 1 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecek.
MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI MI?
MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Adaylar, sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak ÖSYM’nin AİS internet adresinden erişim sağlayabilecekler. Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
MSÜ SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
MSÜ sınav yerleri henüz açıklanmadı. Adaylar resmi duyuru geldiğinde, sınav merkezi ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden görüntüleyebilecek.
MSÜ SINAVI SORU DAĞILIMI
MSÜ sınavında adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Sınav süresi 165 dakika olacak.
Sınavda,
Türkçe 40 soru,
Sosyal Bilimler: Tarih 5, Coğrafya 5, Felsefe 5, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe) 5 soru,
Temel Matematik 40 soru,
Fen Bilimleri: Fizik 7, Kimya 7, Biyoloji 6 soru sorulacak.