        MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından binlerce aday, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. 1 Mart tarihinde gerçekleşen sınavın ardından aynı gün içerisinde soru kitapçığı ve cevap anahtarı ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınavda adaylara 125 soru yöneltildi ve 165 dakika süre tanındı. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? İşte tüm detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 16:43 Güncelleme:
        2026 MSÜ sınav sonuçları, sınava katılan binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından askeri öğrenci adaylarını belirlemek amacıyla düzenlenen sınav, 1 Mart’ta Türkiye genelinde 1467 bina ve 28 bin 879 salonda gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından, soru ve cevap anahtarları ÖSYM tarafından adayların erişimine sunuldu. Cevaplarını kontrol eden adaylar ise şimdi sonuçların ilan edileceği tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2026 MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih süreci ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar haberimizde...

        MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.

        MSÜ SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

        Adaylar MSÜ sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

        ÖSYM 2026 MSÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ SORU VE CEVAPLARI NASIL İNDİRİLİR?

        2026 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayarak MSÜ sınavı soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz.

        2026 MSÜ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

        2026-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden belirleyebilecekler.

        2026-MSÜ’ye katılan ve puanı hesaplanan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekiyor.

