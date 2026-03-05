MSÜ sonuç tarihi 2026: MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuç tarihini duyurdu. 1 Mart Pazar günü gerçekleşen sınavın ardından, MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Yapılan değerlendirmelerin ardından MSÜ sınav sonuçları, ÖSYM AİS ekranı üzerinden sorgulanabilecek. Peki, "MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2026 MSÜ sonuçlarının açıklanacağı tarih...
MSÜ sonuçları için geri sayım sürüyor. 81 il, 133 sınav merkezinde gerçekleşen MSÜ sınavında gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebilecekler. Peki, MSÜ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ sonuç tarihi...
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MSÜ sınav sonuçları 26 Mart 2026 tarihinde açıklanacak.
MSÜ SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Adaylar sınav sonuçlarına, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından erişebilecekler.
MSÜ SINAV DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve kılavuzda yer alan Tablo’daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.