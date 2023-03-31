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MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler?

Gözler Milli Savunma Üniversite (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına çevrildi. Giriş belgesinin yayınlanması sonrasında sınava katılım gösterecek binlerce aday MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgelerin neler olduğuna ilişkin araştırmalar hız kazandı. İşte merak edilenler...

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  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    MSÜ sınavına kısa bir süre kala sınava getirilmesi yasaklı eşyalar ve mutlaka götürülmesi gerekilen belgelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. MSÜ sınav kılavuzu ile konuyla ilgili merak edilen bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? İşte, detaylar...
  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI 

    ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgeleri erişime açıldı.

    2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

    MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    ADAYIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

    1. 2023 MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

    Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır. 
  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.

    Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    2. FOTOĞRAFLI NÜFUS CÜZDANI VEYA FOTOĞRAFLI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI VEYA GEÇERLİLİK SÜRESİ DOLMAMIŞ FOTOĞRAFLI PASAPORTUN ASLI

    Adayların, sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı veya fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunludur.

    Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacaklardır.

    MSÜ SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;

    Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraF makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

    Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

    Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.

     
  • MSÜ sınava girerken gerekli evraklar ve belgeler neler? 2023 MSÜ sınav belgesi nasıl alınır?

    Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır. 

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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