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Milli Savunma Üniversitesi sınavı sırasında rahatsızlandığı belirtilen öğrencinin sınavdan bir gün önce test yaptırdığı, test sonucunun sınav günü belli olduğu öğrenildi.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nde önceki gün Milli Savunma Üniversitesi sınavına giren bir öğrencinin rahatsızlanarak başını sıranın üstüne koyduğu, bunun üzerine öğretmenler tarafından boş bir salona alındığı ve sağlık ekiplerine haber verildiği bildirilmişti. Sınavın ardından hastaneye kaldırılan öğrencinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

SINAV ÖNCESİ COVİD TESTİ

Habertürk'ün edindiği bilgilere göre öğrenci sınavdan bir gün önce sağlık durumundan şüphe etmesi üzerine hastaneye gitti. Gencin şikayetini dinleyen sağlık ekibi Covid-19 testi yaptı. Testin pozitif olduğu sınav günü ortaya çıkınca sağlık ekipleri gencin evine gitti.

AYNI SALONDAKİLERE TAKİP

Ailesi, gencin sınavda olduğunu söyleyince sağlık ekipleri hemen sınavın yapıldığı kampüse giderek görevlileri uyardı. Bunun üzerine başka bir salona alınan öğrenci, sınavını tamamladı. Öğrenci ile aynı salonda sınava giren 15 öğrenci ile görevli de takibe alındı.