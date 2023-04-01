Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) bu yıl 2 Nisan 2023 Pazar günü yapılacak. Adaylar, yurt genelindeki sınav merkezlerinde başarılı olabilmek için MSÜ sınav sorularını cevaplayacak. Sınavın ardından ise MSÜ soru ve cevap anahtarı ile ilgili araştırmalar artış gösterecek. Bilindiği gibi, MSÜ soruları ve cevapları ile adaylar sınavda elde edecekleri puanla ilgili tahminde bulunabiliyor. Peki, MSÜ soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2023 MSÜ soru ve cevap anahtarı ile ilgili detaylar haberimizin devamında.