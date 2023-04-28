MSÜ taban puanları listesi, Milli Savunma Üniversitesi Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının 27 Nisan Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gündeme geldi. 600 bine yakın adayın katılım sağladığı sınavın ardından Kara, Hava, Deniz Harp Okulu bünyesinde görevlendirilmek üzere kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda görevlendirilmek üzere ise sadece erkek öğrenci alımı yapılacak. Sınav sonuçlarını öğrenen adayların gözü erkek - kadın MSÜ taban puanları listesine çevrildi. İşte 2023 MSÜ taban puanları listesi...