MSÜ tercih ekranı: 2024 MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, tercih tarihlerine çevrildi. Milli Savunma Üniversitesi tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları taban puanları ve kontenjan listesi netlik kazanmış olacak. İşte 2024 MSÜ tercih tarihleri...
MSÜ tercih tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. MSÜ tercihleri belirtilen tarihler arasında "personeltemin.msb.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek. Peki, "MSÜ tercih kılavuzu yayımlandı mı, nasıl, nereden tercih yapılır?" İşte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih tarihleri...
MSÜ 2024 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Milli Savunma Üniversitesi tercih takvimi belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısında MSÜ tercih tarihlerine de değinildi. Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
"Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz de planlandığı şekilde devam etmektedir.
3 Mart’ta gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına 375 bin 409 kadın, 341 bin 113 erkek olmak üzere toplam 716 bin 522 aday katılmıştır. Sınavda başarılı olan adayların okul tercihleri 03 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında alınacaktır."
2024 MSÜ TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!
Milli Savunma Üniversitesi tercih işlemleri başladı. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Tercihlerinizi 3 Nisan-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "personeltemin.msb.gov.tr" adresinden yapabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercihleri ile ilgili olarak ÖSYM başvuru kılavuzunda şu ifadeler yer aldı:
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2024 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2024-MSÜ) katılan adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Millî Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir.