Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 düşüşle 8.945,80 puanla tamamladı. Bilindği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 3 Nisan 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte borsa neden düşüyor sorusunun yanıtına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...