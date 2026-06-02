MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih sonuçları nereden, nasıl sorgulanacak?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerinin 24 Nisan’da tamamlanmasının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri öğrenci olma hedefiyle tercih yapan binlerce kişi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama seçim süreçleri ve çeşitli değerlendirme aşamalarına katılma hakkı elde edecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.
Geçmiş yıllardaki başvuru ve değerlendirme takvimleri dikkate alındığında ise 2026 yılı tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?
Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.
Sonuçlar açıklandığında adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak, bu nedenle sürecin resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.
MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?
Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.
Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:
- Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi
- Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme
- Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)
- Mülakat
- Sağlık Muayenesi