Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih sonuçları nereden, nasıl sorgulanacak?

        MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2026 MSÜ tercih sonuçları nereden, nasıl sorgulanacak?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Askeri öğrenci olma hayali kuran binlerce kişi, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla takip ederken gözler Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi'ne çevrildi. Sonuçların bu sistem üzerinden erişime açılması beklenirken, baraj puanını geçen adaylar ikinci aşama seçim sürecine dahil edilecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nereden sorgulanacak? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 17:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih işlemlerinin 24 Nisan’da tamamlanmasının ardından adayların gözü sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Askeri öğrenci olma hedefiyle tercih yapan binlerce kişi, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte baraj puanını geçen adaylar, ikinci aşama seçim süreçleri ve çeşitli değerlendirme aşamalarına katılma hakkı elde edecek. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlara nasıl erişilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        2

        MSÜ 2026 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yapılmadı.

        Geçmiş yıllardaki başvuru ve değerlendirme takvimleri dikkate alındığında ise 2026 yılı tercih sonuçlarının Haziran ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

        3

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANACAK?

        Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarına Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden ulaşabilecek.

        Sonuçlar açıklandığında adaylara ayrıca posta yoluyla bilgilendirme yapılmayacak, bu nedenle sürecin resmi internet sitesi üzerinden düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.

        4

        MSÜ MÜLAKAT SÜRECİ VE İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?

        Milli Savunma Bakanlığı tercih sonuçlarına göre baraj puanını geçen adaylar, mülakat sürecine katılmaya hak kazanacak. Bu adaylar, Ankara’da bulunan Kara Harp Okulu yerleşkesinde gerçekleştirilecek ikinci aşama sınavlara davet edilecek.

        Bu aşamada adaylar şu testlerden geçecek:

        - Hava Harp Okulu Adayları İçin: Psikomotor Testi

        - Tüm Adaylar İçin: Fiziki Değerlendirme

        - Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

        - Mülakat

        - Sağlık Muayenesi

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bayram tatilinin bitmesiyle Bolu geçişinde trafik durma noktasına geldi

        TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle sabah saatlerinde trafik durma noktasına geldi. (İHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        CHP, MYK üyelerini açıkladı!
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        "Trump Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılmayı planlıyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        "Tahran-Washington arasındaki mesaj alışverişi kesintiye uğradı"
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Haziran 2026 haberleri
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Victoria's Secret hisselerinde çok sert yükseliş
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        "Zamanımı alma, beni al!"
        "Zamanımı alma, beni al!"
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Opel ve Citroen araçlarını geri çağırıyor
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde