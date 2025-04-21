MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

MSÜ tercih sonuçları ile ilgili tarih bilgisi merak ediliyor. Öte yandan tercihlerde bugün sona eriyor. Milli Savunma Üniversitesi, Kara, Hava, Deniz Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday belirleme sürecinde kritik bir rol oynuyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?