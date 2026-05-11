MSÜ TERCİH SONUÇLARI: MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları
Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları, adayların gündeminde önemini koruyor. Yerleştirme sürecine dair yapılacak resmi açıklamalar merakla beklenirken, tercihlerini tamamlayan binlerce kişi sonuçların ilan edileceği tarihe kilitlenmiş durumda. Peki MSÜ sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları sorgulama ekranı görüntüleme. Ayrıntılar haberimizde.
MSÜ TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili henüz resmi bir duyuru bulunmuyor. Ancak geçmiş yıllardaki yerleştirme takvimi, sürece dair önemli ipuçları sunuyor. Önceki yıl tercihler mart ayında alınmaya başlanmış, nisan ayında tamamlanmış ve sonuçlar haziran ayında adayların erişimine açılmıştı. Bu doğrultuda, 2026 yılı MSÜ tercih sonuçlarının da benzer bir takvim izleyerek haziran ayı içerisinde ilan edilmesi öngörülüyor.
MSÜ TERCİH SORGULAMA EKRANI
MSÜ tercih sonuçları, yalnızca Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Adaylara sonuçlarla ilgili posta yoluyla ya da farklı bir kanaldan bilgilendirme yapılmayacağı için sürecin internet üzerinden düzenli olarak takip edilmesi büyük önem taşıyor. Sonuçlar açıklandığında, personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.