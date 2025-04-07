Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

        MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri devam ediyor. Adaylar tercihlerini puan durumuna göre yapacak. 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan 2025 MSÜ tercih işlemlerinin ardından sonuçlar için sorgulamalar başlayacak. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.04.2025 - 15:16 Güncelleme: 07.04.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MSÜ tercih sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Geçtiğimiz yıl haziran ayında açıklanan MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl açıklanacağı tarih merak ediliyor. MSÜ tercih süreci devam ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

        2

        2025 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 24 Mart-18 Nisan tarihleri arasında tamamlanacak.

        Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl mayıs ayının ikinci haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

        MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

        Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

        3

        MSÜ TERCİHLERİNDE HANGİ PUAN TÜRLERİ GEÇERLİ?

        Adaylar, MSÜ tercihlerini yaparken belirli puan türlerine göre tercihte bulunacaklar. İşte MSÜ tercih sonuçlarında yer alacak puan türleri:

        Kara Harp Okulu (KHO):

        Sayısal (KHO-Sayısal)

        Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık)

        Sözel (KHO-Sözel)

        Deniz Harp Okulu (DHO)

        Hava Harp Okulu (HHO)

        Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

        Astsubay Meslek Yüksekokulları Tercih Puan Türleri

        Adaylar, Astsubay Meslek Yüksekokulları için de tercih yapacaklar. Bu okullara dair puan türleri ise şu şekilde:

        Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

        Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

        Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

        Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

        Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO)

        Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu İçin Müzik Yetenek Sınavı Zorunlu

        Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar, bu okula özel bir durumla karşılaşacak. Adaylar, müzik yetenek sınavına girecekler. Bu nedenle, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden adayların müzik yeteneklerine dair yeterlilikleri de göz önünde bulundurulacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        İmamoğlu'nun tutukluluğuna itiraz edildi
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Seyir halindeki aracın kapısını açıp dans etti! Düşme anı kamerada!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        Ağaçta gelen ölüm! Cenazesini itfaiye ekipleri indirdi!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        81 il mahkemesince 2 yıldır aranıyordu! Suç makinesi: 410 sabıka!
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Piyasalarda çöküş ne kadar sürecek?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Trump'ın gümrük tarifeleri Türkiye için fırsat mı?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        10 yaşındaki Berfin'i öldüren darbe!
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Katil maganda yakalandı! 'Ateş etmeyin' diye uyarmıştı...
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanında!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Eşinden boşanmış, 1 çocuk babası! Sapık yakalandı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Mourinho'dan Okan Buruk cevabı!
        Borsalarda deprem
        Borsalarda deprem
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        "Üç puandan çok daha fazlası"
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        Justin Bieber, Aleyna Tilki'yi takibe aldı
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        'Yerlisaray’a bir üye daha!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Gişelerde ikiz facia! Görüntü dehşete düşürdü!
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        Araştırma: Yapay tatlandırıcılar iştahı artırıyor
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"
        "Küresel ekonomide Almanya - Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabilir"