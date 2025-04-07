MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

MSÜ TERCİHLERİNDE HANGİ PUAN TÜRLERİ GEÇERLİ?

Adaylar, MSÜ tercihlerini yaparken belirli puan türlerine göre tercihte bulunacaklar. İşte MSÜ tercih sonuçlarında yer alacak puan türleri:

Kara Harp Okulu (KHO):

Sayısal (KHO-Sayısal)

Eşit Ağırlık (KHO-Eşit Ağırlık)

Sözel (KHO-Sözel)

Deniz Harp Okulu (DHO)

Hava Harp Okulu (HHO)

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Harp Okulu (SG-DHO)

Astsubay Meslek Yüksekokulları Tercih Puan Türleri

Adaylar, Astsubay Meslek Yüksekokulları için de tercih yapacaklar. Bu okullara dair puan türleri ise şu şekilde:

Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu (Kara Asb.MYO)

Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu (Deniz Asb.MYO)

Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu (Hava Asb.MYO)

Sahil Güvenlik Komutanlığı adına Deniz Asb.MYO (SG-Deniz Asb.MYO)

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu (Bando Asb.MYO)

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu İçin Müzik Yetenek Sınavı Zorunlu

Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih edecek adaylar, bu okula özel bir durumla karşılaşacak. Adaylar, müzik yetenek sınavına girecekler. Bu nedenle, Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'nu tercih eden adayların müzik yeteneklerine dair yeterlilikleri de göz önünde bulundurulacak.