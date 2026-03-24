MSÜ tercihleri ne zaman? 2026 MSÜ tercih tarihleri belli oldu mu, tercih kılavuzu yayımlandı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2026 MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından MSÜ tercih tarihleri gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026 MSÜ tercih kılavuzuna çevrildi. Kara, Hava, Deniz Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitim almak isteyen adaylar, sınavdan aldıkları puanlar ve kılavuz doğrultusunda tercih listelerini oluşturacak. Peki 2026 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak, tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte detaylar...
2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
1 Mart 2026 tarihinde uygulanan 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2026-MSÜ) değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
MSÜ tercihleri, geçen yıl 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Adaylar, tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğuda bu yıl MSÜ tercih işlemlerinin bu hafta içerisinde veya nisan ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2026 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
2026 yılının MSÜ taban puanları henüz belli olmadı. Ancak adaylar geçtiğimiz yılın puanlarını baz alarak tercih listelerini şekillendirebilirler.
İşte MSÜ 2025 yılı askeri öğrenci temini taban puanları:
Hava Harp Okulu (Sayısal)
340,29930 (Erkek) 363,38460 (Kadın)
Diğer Harp Okulları (Kara, Deniz, Sahil Güvenlik) (Sayısal)
287,91733 (Erkek) 355,60884 (Kadın)
Kara Harp Okulu (Eşit Ağırlık)
288,10294 (Erkek) 362,43486 (Kadın)
Kara Harp Okulu (Sözel)
325,52641 (Erkek)
*Kara Harp Okuluna sözel puan türünden kadın aday temin edilmemektedir.
Astsubay Meslek Yüksekokulları
Kara, Deniz, Hava, Sahil Güvenlik, Bando MYO (Genel)
252,16987 (Erkek) 327,91907 (Kadın)
Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu
Bando MYO (İlk tercihi Bando Olan) (Genel)
115,98379 (Erkek) 302,0242 (Kadın)
Bando MYO (Tercihleri arasında Bando Olan) (Genel)
222,68338 (Erkek)