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        Haberler Bilgi Gündem MTA diri fay haritası 2025: Türkiye’de az riskli ve riskli iller hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası

        MTA diri fay haritası 2025: Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? İşte Türkiye deprem risk haritası

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de, aktif fay hatları nedeniyle sıklıkla deprem meydana gelmektedir. Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen deprem, MTA yenilenmiş diri fay haritası ve AFAD deprem riski haritasını gündeme getirdi. MTA Diri Fay Haritası'na göre 45 ilde bulunan 485 diri fay 5.5 ve üzerinde deprem üretebilme potansiyeline sahip olduğu biliniyor. Peki, "Türkiye'de deprem riski olan iller hangileri? Az riskli deprem bölgeleri neresi?" İşte Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ile yenilenmiş diri fay haritası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 20:07 Güncelleme: 15.05.2025 - 20:07
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        1

        Konya'da meydana gelen deprem başta Ankara olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Meydana gelen depremin ardından, az riskli ve deprem riskinin yüksek olduğu iller merak konusu oldu. Türkiye Diri Fay Haritası'na göre Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il ve 110 ilçe bulunuyor. AFAD Türkiye deprem risk haritasını paylaşırken, birinci, ikinci, üçüncü dereceden riskli deprem bölgeleri açıklık kazanmış oldu. Peki, "Türkiye’de deprem riski olan iller hangileri?" İşte detaylar...

        2

        45 İL ÜZERİNDE 110 İLÇE BULUNUYOR!

        Türkiye Diri Fay Haritası'na göre ise Türkiye'de doğrudan diri fay üzerine oturan, 45 il alanı üzerinde 110 ilçe bulunuyor.

        MTA DİRİ FAY HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ.

        3

        DİRİ FAY ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

        AKSARAY,

        AYDIN,

        BALIKESİR,

        BOLU,

        BURDUR,

        BURSA,

        BİNGÖL,

        DENİZLİ,

        ESKİŞEHİR,

        4

        ERZİNCAN,

        ERZURUM,

        HAKKARİ,

        HATAY,

        İZMİR,

        KAHRAMANMARAŞ

        5

        MANİSA,

        MUĞLA,

        KOCAELİ,

        KONYA,

        OSMANİYE,

        SAKARYA,

        6

        TOKAT’ın yanı sıra 110 ilçe de diri fay üzerinde.

        7

        BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

        8

        İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

        9

        ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

        10

        EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman’dır.

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