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        Haberler Gündem MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI: Yenilenmiş MTA diri fay hattı haritası ile fay hattı geçen deprem riski yüksek olan iller ve ilçeler

        Türkiye diri fay hattı haritası güncellendi! İşte MTA diri fay hattı risk haritası

        Yenilenmiş diri fay hattı haritası MTA tarafından paylaşıldı. Diri fay hatları ve riskli bölgelere ilişkin araştırmalar yurt genelinde gerçekleşen peş peşe depremler sonrasında sarsıntı endişesi ile yoğunlaştı. Türkiye'de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. İşte ülkemizde deprem riski olan iller ve ilçeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2024 - 18:55 Güncelleme: 13.03.2024 - 18:55
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        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde Kuzey, Doğu ve Batı Anadolu olmak üzere üç büyük fay hattı bulunmaktadır. MTA yenilenmiş Türkiye diri fay hattı haritasınındaki bilgilere göre ise Türkiye'de 45 ilde bulunan 485 diri fay 5,5 ve üzerinde deprem üretebilir. "Türkiye fay hatları nereden, hangi illerden geçiyor?" sorusunun yanıtı ile MTA yenilenmiş Türkiye deprem risk haritası fay hattı sorgulama ekranını haberimizde paylaştık. Detaylar haberimizde...

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        DOĞU ANADOLU FAY HATTI NEREDE, HANGİ İLLERDEN GEÇİYOR?

        Türkiye, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunuyor. Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Çatlağı'nın kuzey ucundaki Maraş Üçlü Bitişmesi ile başlıyor ve Kuzey Anadolu Fayı ile birleştiği Karlıova Üçlü Bitişmesi'nde kuzeydoğu yönünde son buluyor.

        Doğu Anadolu Fay Hattı, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş'a kadar devam eder ve sonrasında Erzincan'dan itibaren Kuzey Anadolu Fay Hattı ile birleşir.

        KUZEY ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE BULUNAN İLLER

        AFAD tarafından edinilen bilgiye göre, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Ege Bölgesi Graben Sistemi üzerinde 6'şar, Doğu Anadolu Fay Hattı'nda 4 ve diğer faylar üzerinde 8 olmak üzere 24 ilin doğrudan kent merkezinden aktif fay geçiyor. Ayrıca 80'den fazla ilçe de direkt aktif fay hatları üzerinde bulunuyor.

        Türkiye'nin kuzey kesiminde doğu-batı doğrultusunda uzanan fay hattı Saros Körfezi'nden başlar, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Aras Vadisi’ne kadar uzanır. Bu kuşak Gelibolu, Marmara Denizi’nin derin kısımları, İzmit Körfezi, Adapazarı, Düzce-Bolu, Gerede, Merzifon, Suluova, Erbaa-Niksar, Kelkit vadisi ile Erzincan, Erzurum, Varto ve Van üzerinden geçen bir hat şeklinde uzanır. Ayrıca Çanakkale, Edremit, Bursa ve İznik bu kuşak içerisinde kalır.

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        BATI ANADOLU FAY HATTI ÜZERİNDE YER ALAN İLLER

        Ege Bölgesi’ndeki Bakırçay, Gediz, Küçük ve Büyük Menderes çöküntü ovaları boyunca uzanan bazı diri fay hatları bulunmaktadır. Bu fay hatlarına uyum gösteren deprem kuşağı; Ayvalık, Dikili, İzmir, Aydın, Denizli, Isparta ve Akşehir'in içine alır. Ayrıca Burdur, Acıgöl havzalarının kenarlarında ve Sultan Dağları’nın uzey eteklerinde de faylar uzamaktadır.

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        İSTANBUL VE ANKARA'DA DİRİ FAY BULUNMUYOR!

        MTA diri fay hatları haritasına göre en uzun diri fay Kuzey Anadolu hattında bulunuyor. İstanbul ve Ankara'da diri fay bulunmazken yakınlarında bulunan diri fay hatları bu illerde de risk teşkil ediyor.

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        MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt.

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        YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum.

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        TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

        Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

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        MTA YENİLENMİŞ DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

        Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman'dır.

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        TÜRKİYE MTA DİRİ FAY HARİTASINA GÖRE DEPREM RİSKİ OLAN İLÇELER

        Adıyaman- Gölbaşı

        Afyon- Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

        Ankara- Şereflikoçhisar

        Antalya- Demre

        Aydın- Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

        Balıkesir- Gönen, Manyaz

        Batman-Kozluk

        Düzce- Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

        Elazığ- Palu, Sivrice

        Erzincan- Üzümlü

        Eskişehir- İnönü

        Antep - İslahiye

        Hakkari- Şemdinli

        Hatay- Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

        Isparta- Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

        İzmir- Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

        Kahramanmaraş- Nurhak, Türkoğlu

        Kayseri- Talas, Yeşilhisar

        Kırıkkale- Keskin

        Kırşehir- Akpınar, Mucur

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        Kocaeli- Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

        Konya- Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

        Kütahya- Gediz, Simav

        Sakarya- Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

        Urfa-Bozova

        Siirt- Eruh

        Şırnak- Beytüşşebap

        Sivas- Altınyayla, Yıldızeli

        Tokat- Niksar, Pazar, Reşadiye

        Van- Çaldıran, Özalp

        Yalova- Altınova, Çınarcık

        Malatya- Akçadağ

        Manisa- Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

        Mersin- Çamlıyayla, Mut

        Muğla- Menteşe, Milas

        Muş- Korkut, Varto

        Niğde- Altunhisar, Bor

        Osmaniye- Düziçi, Toprakkale

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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