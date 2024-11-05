Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi MTV hesaplama tablosu: 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV oranı ne kadar oldu?

        MTV hesaplama tablosu: 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV oranı ne kadar oldu?

        TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranı sonrası pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ve gelir vergisi gibi birçok kalemde etkili olan yeniden değerleme oranı belirlendi. Peki, 2025 Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV oranı ne kadar oldu, MTV hesaplaması nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 10:41 Güncelleme: 05.11.2024 - 10:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yeniden değerleme oranı, yüzde 43,93 olarak açıklandı. TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından pasaport, ehliyet, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), gelir vergisi gibi pek çok kalemdeki artış oranı da belli oldu. İşte 2025 MTV oranı

        2

        MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ MTV ORANI NE KADAR OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalamasını yüzde 43.93 olarak açıkladı.

        Böylece, araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve her yıl 2 taksit şeklinde ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeni yıl için zam oranı da böylece netleşmiş oldu.

        TÜİK'in yüzde 43.93 olarak açıkladığı 12 aylık ÜFE, bazı vergiler ile harç ve cezaların belirlenmesinde kullanılan 'Yeniden Değerleme Oranı' olarak kabul edileceğinden, bu oran MTV'de de yeni yıl zam oranı olacak.

        Öte yandan, MTV hesabında kullanılan matrah değerleri de 2025'te yüzde 43.93 oranında artacak.

        3

        EN DÜŞÜK MTV 4 BİN 835 TL

        Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimlerine bakıldığında, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalan ve vergisiz fiyatı 259 bin 938 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 4 bin 835 TL MTV ödeyecek.

        Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 259 bin 938 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 8 bin 423 TL yıllık MTV ödeyecek.

        Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 259 bin 938 bin TL ile 455 bin 395 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 9 bin 269 TL olacak. Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 455 bin 395 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 10 bin 113 TL MTV ödeyecek.

        Aynı yaş aralığındaki otomobillerde en pahalı MTV tutarı ise 230 bin 699 TL olacak.

        Trafiğe 1 Ocak 2018 sonrası tescil edilen motorlu vasıtaların MTV oranı hesaplanırken yaş ve motor hacminin yanı sıra araçların matrah değeri de göz önüne alınıyor, fakat trafiğe 2018'den önce çıkan araçların MTV tutarı hesaplanırken sadece motor hacmi ve aracın yaşına bakılıyor.

        CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İNDİRİLEBİLİYOR

        MTV'deki zam oranı, Cumhurbaşkanı tarafından yeniden belirlenebiliyor. Geçmiş yıllardan bu duruma örnek verecek olursak, yeniden değerleme oranı 2019 yılında yüzde 23.73 iken, MTV'deki zam oranı aynı yıl için Cumhurbaşkanı tarafından yüzde 15.9 olarak belirlenmişti.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Dünürünü ensesinden vurup öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Engelli oğlunu gezdirirken hayatını kaybetti!
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Flaş transfer iddiası: Rekorla gidecek
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Silahla başından vuruldu! Ölü taklidi yaparak kurtuldu!
        Osimhen harekatı!
        Osimhen harekatı!
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        Ankaralı Turgut entübe edildi
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
        Icardi , alyansı attı
        Icardi , alyansı attı
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Deplasman canavarı Fenerbahçe!
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Tahmin edilmesi en zor seçim: Harris mi Trump mı?
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        22 milyon TL'lik kuyumcu vurgununda ifade ortayı çıktı!
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Migren en çok kadınları vuruyor
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Diyarbakır'da kahreden olay! Telefonu için canını verdi!
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        Vergi dilimi ne kadar artacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        2025'te MTV ne kadar olacak?
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        Trump ve Harris son kez destekçileriyle buluştu
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        ABD ilk kadın başkanını seçecek mi?
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!
        Erzurum'un kırmızı periler diyarı: Narman Peri Bacaları!