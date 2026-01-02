MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV vergisi ne kadar ve nasıl ödenir?
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV vergisi ilk taksit ödemeleri başladı. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan (GİB) yapılan açıklamaya göre, araç sahiplerinin ilk taksit ödemelerini belirlenen tarihe kadar tamamlaması gerekiyor. Peki MTV ödemeleri ne zaman sona eriyor? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV vergisi ne kadar ve nasıl ödenir?
MTV ödemeleri için geri sayım sona erdi. Motorlu taşıt sahiplerinin yakından takip ettiği MTV ödemelerinde ilk taksit dönemi başlamış oldu. Vatandaşlar, 2026 yılı için belirlenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 1. taksitinin son ödeme gününü merak ediyor. Peki MTV ödemelerinde son gün ne zaman, taksitlendirme yapılır mı? İşte MTV ödemeleriyle ilgili merak edilenler...
MTV NASIL ÖDENİR?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.
Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.
İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.
MTV SON ÖDEMESİ NE ZAMAN?
MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.
ŞİFRE GİRMEDEN MTV ÖDEME İMKANI
Dijital Vergi Dairesi’nde yer alan “MTV ödeme” alanında işlem yapmak için ayrıca şifre girmeye gerek bulunmuyor. Araç sahipleri; plaka, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor.
BANKALAR, VERGİ DAİRELERİ VE PTT DE AÇIK
MTV ödemeleri yalnızca dijital platformlarla sınırlı değil. Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.