MTV ödemeleri ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV vergisi ne kadar ve nasıl ödenir?

ŞİFRE GİRMEDEN MTV ÖDEME İMKANI

Dijital Vergi Dairesi’nde yer alan “MTV ödeme” alanında işlem yapmak için ayrıca şifre girmeye gerek bulunmuyor. Araç sahipleri; plaka, T.C. kimlik numarası ile birlikte tescil tarihi ya da sahiplik belge tarihi bilgilerinden birini girerek ödeme işlemini tamamlayabiliyor.

BANKALAR, VERGİ DAİRELERİ VE PTT DE AÇIK

MTV ödemeleri yalnızca dijital platformlarla sınırlı değil. Vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da ödeme yapılabiliyor.