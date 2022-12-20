Hazırlık okumak istemeyen ve yabancı dil bilgilerine güvenen öğrenciler muafiyet sınavına girerek bunu kanıtlayabilirler. Muafiyet sınavları sayesinde öğrenciler yabancı dil seviyelerini gösterebilmektedir. Çoğunlukla üniversiteler öğrencilerin muafiyet sınavından başarılı olması için 50 ya da 60 puan almasını beklemektedir. Fakat bu skorlar her üniversite için farklı olabilir.

Ancak sınava girmeden her öğrenci bu konuda ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi alabilir ya da sınav öncesi üniversiteler bu konularda duyuru yaparlar. Pek çok öğrenci muafiyet sınavına girip yabancı dil seviyesini görür ve aynı zamanda geçerli puanı alabilirse yıl kaybetmeden hazırlığı geçip kendi bölüm derslerini almaya başlayabilir. Fakat muafiyet sınavına girmek istemeyen ya da bu sınavdan geçerli puanı alamayan öğrenciler hazırlığı zorunlu olarak tamamlamak ve başarılı olmak zorundadırlar.

Muafiyet sınavları her yıl üniversiteler tarafından belirlenen tarihlerde yapılmaktadır. Muafiyet sınav içerikleri genellikle her üniversite için farklıdır. Ancak bu sınavlar kolay olmaz. O yüzden sınava girecek olan öğrencilerin yabancı dil seviyelerinin gerçekten iyi olması gerekir. Biz de bu içeriğimizde muafiyet sınavı nedir, kimler girer? Muafiyet sınavı örnekleri ile ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte muafiyet sınavı ile ilgili tüm merak edilenler…

Muafiyet Sınavı Nedir?

Üniversiteyi kazanan öğrencilerden bazıları eğer bölümlerini tercih etmeden ÖSYM kılavuzunu ayrıntılı bir şekilde incelemediyse üniversiteye kayıt esnasında zorunlu hazırlık sürprizi ile karşılaşabilirler. Bu hazırlık programları bazı bölümler için zorunlu tutulmuştur ve 1 sürer. Bu kısmı tamamlamadan öğrencilerin kendi bölümlerine devam edilmesine izin verilmez. Ancak yabancı dili iyi olan öğrenciler için bazı kolaylıklar yapılır. Bunlardan biri de muafiyet sınavıdır. Muafiyet sınavı nedir? diye soranlara hazırlık okumamak için girilen ve yabancı dil seviyesinin ölçüldüğü bir sınavdır diyebiliriz. Hazırlık okumak istemeyenler bu sınava girerek yeterli puanı alırlarsa hazırlık okumak zorunda kalmazlar. Ancak sınavdan başarılı olamazlarsa yine de hazırlık okumak zorunda kalırlar.

Muafiyet Sınavı Örnekleri

Muafiyet sınavı öncesi öğrenciler muafiyet sınavı örnekleri araştırırlar. Ancak bu sınavlar aslında her üniversite için farklı olabilir.

İngilizce Muafiyet Sınavı

İngilizce muafiyet sınavı her üniversitede genellikle birbirine benzer konuları kapsamaktadır. Bu sınavda gramer, konuşma, dinleme ve yazma bölümleri bulunmaktadır. Bu kısımlardan öğrencilere çeşitli sorular yöneltilmektedir.

Hazırlık Muafiyet Sınavı

Hazırlık muafiyet sınavı pek çok zorunlu hazırlığın olduğu bölümde yapılmaktadır. Çünkü yabancı dil seviyelerinin yeterliliğine güvenen öğrenciler 1 yıl hazırlık okuyarak vakit kaybetmek istemezler. Bunun yerine direkt kendi bölümlerine başlamak isterler. Dolayısıyla bu öğrencilere yabancı dil seviyelerini kanıtlamaları için muafiyet sınavı ile bir şans verilmektedir.

Muafiyet Sınavına Kimler Girer?

Pek çok öğrenci muafiyet sınavına kimler girer? Sorusunu sorar. Eğer okuyacağınız bölümde 1 sene zorunlu hazırlık sınıfı varsa genellikle muafiyet sınavı da yapılmaktadır. Bu sınava 1 sene hazırlık okumadan yabancı dil seviyesini ispatlayarak bölümüne devam etmek isteyenler girmektedir. Bu sınavdan başarılı olan öğrenciler hazırlık okumak zorunda kalmazlar.

Muafiyet Sınavını Geçince Ne Olur?

Muafiyet sınavını geçince ne olur? Diye merak edenlere bu kişilerin hazırlık okumak zorunda kalmayacaklarını söyleyebiliriz.