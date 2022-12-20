Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam Kredi Kartı Aidatı İade İşlemi: Kredi Kartı Aidatı Geri Alma Nasıl ve Nereden Yapılır?
ABONE OL

Kredi kartı aidatı iade işlemi: Kredi kartı aidatı geri alma nasıl ve nereden yapılır?

Kredi kartı aidatı her senenin sonunda pek çok kişi için problem haline gelmektedir. Herkesin senenin sonunda ödemesi beklenen kredi kartı aidatı banka ekstrelerine hiçbir bilgi verilmeden yansıtılmaktadır. Bir anda kredi kartı ekstrelerine yansıtılan bu rakamlar can sıkıcı olmaktadır. Herkes bu kredi kartı aidatının geri çekilmesini talep etmektedir.

Kredi Kartı Aidatı İade İşlemi: Kredi Kartı Aidatı Geri Alma Nasıl ve Nereden Yapılır?

Hemen her kişi çeşitli bankaların kredi kartlarını kullanmaya devam etmektedir. Hatta bazı kişilerin daha fazla sayıda kredi kartı bile bulunabilir. Bu durumda her kredi kartı için sene sonlarında aidat ödenmek zorunda kalınması insanları zor durumda bırakmaktadır.

BDDK’nın tüketiciyi korumak için almış olduğu önlemler kapsamında tüketiciler bu aidatları geri alabiliyorlar. Bunun için çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Biz de bu içeriğimizde kredi kartı aidatı iade işlemi: kredi kartı aidatı geri alma nasıl ve nereden yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte kredi kartı aidatı iade işlemi ile ilgili tüm merak edilenler…

Kredi Kartı Aidatı İade

Kredi kartı aidatı iade işlemleri için çeşitli yöntemler vardır.

Kredi Kartı Aidatı Geri Alma

Kredi kartı aidatı geri alma işlemleri için çeşitli yöntemlerden bulunmaktadır. Hangisinin kesin çözüm bulacağı belli olmamakla beraber denenmesinde fayda vardır. Pek çok kişi bu yöntemleri uygulayarak kredi kartı aidatını geri alabilmektedir. Bunlardan ilki bankaya dilekçe ile başvurmaktadır. Bankaya durumu anlatan bir dilekçe yazarak aidatın tarafınıza iade edilmesini talep edebilirsiniz. Eğer bu şekilde durum çözümlenmedi ise tüketici hakem heyeti aracılığıyla da şikâyette de bulunabilirsiniz.

Çoğunlukla bu şekilde aidatların daha fazla iade edildiği bilinmektedir. Burada gereken bankanın sizden aidat kestiğine dair bir dekont ve dilekçedir. Bir başka çözüm yolu da e-devlet aracılığıyla kredi kartı aidatı iadesini talep etmektir. Bu sayede “Tüketici hakem heyetlerine başvuru işlemi” gerçekleştirmek mümkündür.

Ancak bunlardan her zaman kesin bir sonuç çıkıp çıkmayacağı belli değildir. Karşıdan gelen tepkiler bankalara bağlı olarak değişebilmektedir. Böyle durumlarda müşteriler CİMER ’e şikâyette de bulunabilmektedir. Bugüne kadar bu sorunu yaşayıp bu çözüm yollarını deneyenler mutlaka herhangi birinden sonuç alarak aidatlarını geri almışlardır.

Kredi Kartı Aidatı Yasal mı?

En fazla sorulan sorulardan biri de kredi kartı aidatı yasal mı? sorusudur. Öncelikle kişi kredi kartı alırken tam olarak okumadığı çok fazla sözleşmenin altına imza atmaktadır. Eğer bu sözleşmelerde bu belirtildiyse ve kişi de altına imza attıysa banka tamamen yasal bir işlem yapmaktadır.

Kredi Kartı Aidatı Ödemek Zorunlu mu?

Pek çok kişi her yılın sonunda kredi kartı aidatı sorunu yaşamaktadır. Bankalar kredi kartı aidatlarını kişilerin aylık hesap ekstrelerine otomatik olarak eklemektedir. Dolayısıyla bu durumda kredi kartı aidatı ödemek zorunlu mu? Sorusu çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı oldukça karışıktır. Eğer kişi kredi kartı alırken imzaladığı sözleşmelerde açık bir şekilde bu aidattan bahsediyorsa ve kişi bunları imzaladıysa bu aidatı ödeme yükümlülüğü gelişebilir. Ancak yine de kişilerin cayma hakkı olduğundan ilk aidat geldiğinde kişi bankayı arayıp aidatı olmayan bir kredi kartı talep ettiğinde banka bunu kabul etmek zorundadır. Buna karşılık çeşitli şekillerde ödenen aidatların da geri alınması mümkün olmaktadır.

Yıllık Kart Ücreti İadesi

Yıllık kart ücreti iadesi için çeşitli yöntemler vardır. Bunları deneyerek paranızı geri alabilirsiniz.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahibinin inadı, evi kentin simgesi yaptı
YAŞAM 'İnat Evi'nin ilginç hikayesi! Sahibi izin vermeyince. ...
Sivas'ta yaban keçisi sayısı 3 bine ulaştı
YAŞAM Sayı 3 bine ulaştı... Avlamanın cezasının 250 bin TL!
Bosnalı kız kardeşler hobbit evleri inşa ediyor
YAŞAM Bosnalı dört kız kardeş hobbit evleri inşa ediyor
Restore edilen tarihi okul önünde 90 yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi
YAŞAM 90 yıl önceki fotoğraf yeniden çektirildi!
Bu yılın en çok tercih edilen Airfryer modelleri! En iyi Airfryer modelleri!
YAŞAM 2022'nin en iyi Airfryer modelleri!
Nasıl yemek yediğinize göre karakter özelliklerinizi söylüyoruz!
YAŞAM Yemek yeme şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Kleopatra Mısırlı değil! Roma İmparatorluğu hakkında ilginç iddialar!
YAŞAM Roma İmparatorluğu hakkında bilmedikleriniz!
Antik Mısır'da sırlarla dolu bir mezar: Lanetli Firavun Tutankhamun'un gizemli hazineleri keşfedildi!
YAŞAM Antik Mısır'da sırlarla dolu bir mezar: Lanetli ...
Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de bilinçaltınız renklerle iletişim kuruyor
YAŞAM Renklerin psikolojik anlamları! Siz fark etmeseniz de ...
Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın enteresan yolculuğu: Tarihteki ilk mısır nasıl patladı?
YAŞAM Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.